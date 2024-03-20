Приговор вынесли в суде № 2 Костаная 20 марта. Арман ТУРТАЕВ обвинялся в том, что подставил нож к горлу таксиста Асылжана УРАЛОВА и тот был вынужден совершить ДТП - врезался в полицейскую машину.

Согласно материалам дела, Туртаев вместе с другом Каиржаном Сабуровым заказали такси в Рудном и поехали в Костанай. В областном центре вместо того, чтобы рассчитаться с водителем, Туртаев потребовал отвезти его сначала в Петропавловск, потом - в Россию. Когда Уралов отказался выполнить требования, пассажир приставил к его горлу нож.

Уралов, увидев, что на перекресток улиц Карбышева - Чернышевского заворачивает полицейская машина, умышленно совершил на нее наезд. После столкновения Туртаев и его друг выбежали из машины, но их догнали. Нож позже нашли в сугробе.

Туртаев полностью признал свою вину, раскаялся, выплатил ущерб и принес извинения.

- Назначить Туртаеву 3 года 6 месяцев лишения свободы, срок считать условным. Установить пробационный контроль, - зачитал приговор судья Жасулан КАБЫШ.

Прокурор в прениях просила тоже назначить 3,5 года лишения свободы, но в колонии средней безопасности.

- Суд учел то, что вы признали вину, раскаялись, выплатили ущерб, принесли извинения потерпевшему, - пояснил Жасулан Кабыш. - Учел, что потерпевший не настаивал на реальном сроке и простил вас. Учел, что у вас на иждивении малолетний ребенок-инвалид. Поэтому дал вам условный срок. Можно сказать, суд дал вам шанс на исправление.

Судья пояснил, что мера пресечения для подсудимого остается прежней - подписка о невыезде. И в случае нарушения пробационного контроля Туртаева ждет реальный срок.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ