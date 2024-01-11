Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ему грозит уголовная ответственность - лишение свободы на срок до четырех лет.

Инцидент произошел в ночь с 6-го на 7 января. Двое жителей Рудного на такси доехали до областного центра, а на въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста, потребовал деньги и довезти их до другого населенного пункта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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Таксист, увидев служебный автомобиль полиции, для привлечения внимания намеренно совершил столкновение с ним. Воспользовавшись ситуацией, он убежал на безопасное расстояние, а подозреваемый попытался скрыться с места, но был задержан патрульными.

Начато досудебное расследование по статье «Покушение на грабеж».

В ведомстве отметили, что в результате столкновения никто не пострадал. Служебному автомобилю причинен незначительный материальный ущерб.