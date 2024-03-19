Уголовное дело в отношении 33-летнего безработного Армана ТУРТАЕВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 18 марта. Сначала подсудимый во второй раз попытался заключить процессуальное соглашение с прокурором о полном признании вины, потом по делу прошли прения.

Туртаев обвиняется в том, что 7 января этого года попытался ограбить водителя такси Индрайвер Асылжана УРАЛОВА.

Согласно материалам дела, Туртаев вместе с другом Каиржаном Сабуровым заказали такси в Рудном и поехали в Костанай. В областном центре вместо того, чтобы рассчитаться с водителем, Туртаев потребовал отвезти его сначала в Петропавловск, потом в Россию. Когда Уралов отказался выполнить требования, пассажир приставил к его горлу нож.

Уралов, увидев, что на перекресток улиц Карбышева-Чернышевского заворачивает полицейская машина, умышленно совершил на нее наезд. После столкновения Туртаев и его друг выбежали из машины, но их догнали. Нож позже нашли в сугробе.

В ходе процесса выяснилось, что Туртаев один воспитывает сына с инвалидностью. С женой он в разводе, ювенальный суд определил, чтобы сын был с отцом. Работать подсудимый не может, так как за ребенком нужен уход, а его родители не достигли пенсионного возраста.

Уже на первом судебном заседании Туртаев полностью признал вину, раскаялся и попросил заключить процессуальное соглашение с прокурором. Оно не было заключено, так как выяснилось, что подсудимый погасил только материальный ущерб за разбитый бампер полицейской машины в размере 255 000 тенге. За разбитую машину потерпевшего тогда не заплатил ни одного тенге.

Потерпевший Асылжан Уралов

К очередному заседанию Туртаев успел выплатить материальный ущерб и потерпевшему, поэтому вновь попытался заключить процессуальное соглашение.

- В заключении отказано, так как есть разногласия по показаниям и мы не сошлись относительно меры наказания, - пояснила 18 марта прокурор Балжан МУКАНОВА.

И суд перешел к изучению письменных материалов дела, в которых, в частности, указано, что кухонный нож принадлежал Сабурову, который проходит по делу свидетелем. В тот же день прошли прения.

- Прошу признать Туртаева виновным и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности,- сказала гообвинитель. - Без конфискации имущества, так как конфисковывать у подсудимого нечего.

Асылжан Умаров сказал, что прощает подсудимого, не имеет к нему претензий и просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокат потерпевшего еще раз напомнила, что у подсудимого ребенок-инвалид, который не может даже передвигаться без его помощи. И пояснила, что Туртаеву будет достаточно назначить ограничение свободы и пробационный контроль.

- Я еще раз прошу прощения у потерпевшего, полностью признаю вину и раскаиваюсь. Сам не знаю, как так вышло, - сказал Арман Туртаев.

Последнее слово ему предоставят на следующем заседании, которое назначено на 20 марта.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ