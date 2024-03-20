"На сегодня определено, что проведения текущего ремонта в детской областной больнице не будет", - сообщил на брифинге в РСК, отвечая на вопрос "НГ", руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ.

- Под председательством акима области была создана рабочая группа по рассмотрению продолжения или завершения нашего долгостроя, - напомнил он. - Проведено первое совещание, где выступили обе стороны: управление здравоохранения и представитель подрядчика ТОО «Вершина». На сегодня ТОО «Вершина» направляет на рассмотрение данной комиссией ту исполнительную документацию, о которой говорил подрядчик. Я, к сожалению, сейчас не могу сказать, в каком объёме данная документация направлена, потому что каждый член комиссии ещё знакомится с ней. Я думаю, что в кратчайшие сроки комиссия придёт к завершению этой работы и будет решение. То есть это всё приостановлено на период действия рабочей группы. Сейчас управлению здравоохранения дали установку - не проводить текущий ремонт.

Руководитель отдела материально-технического обеспечения и развития сельских территорий управления здравоохранения Ринат ГАЛЯУТДИНОВ рассказал корреспонденту «НГ», что на вместо текущих ремонтных работ проведут реконструкционные, а подрядчик будет определён ближе к окончанию срока составления сметной документации.

Детская областная больница уже несколько лет находится в центре крупного скандала с заморозкой ремонтных работ и подозрениями в коррупции. 14 февраля руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина на сессии облмаслихата сообщила, что на завершение ремонта больницы потратят 1,5 млрд тенге. Столь огромная сумма возмутила общественность, ведь, по словам подрядчика ТОО «Вершина», не нужно тратить так много - они могут уложить окончание работ в 300 млн. Юрист «Вершины» заявил: у больницы была кредиторская задолженность по зарплате и «управление теперь пытается прикрыться ремонтом, а деньги потратить неизвестно на что».

Вызывал недовольство и тот факт, что заявленная сумма в 1,5 млрд для завершения работ текущим ремонтом превышала стоимость самих работ ремонтом капитальным, на который выделяли 1,2 млрд тенге.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА