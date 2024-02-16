"Если разделить 1,5 млрд тенге на квадратуру здания, 14 000 кв. м, то получится всего 105 000 тенге за 1 кв м", - так руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ объяснил огромные траты, запланированные на текущий ремонт детской областной больницы.

Новость о выделении огромной суммы взбудоражила общественность, и 15 февраля по просьебе журналистов провели брифинг с разъяснениями. На мероприятие по своей инициативе пришел юрист бывшего подрядчика ТОО "Вершина" и заявил: глава облздрава дезинформирует, а ремонт можно завершить за 300 млн тенге.

О чем еще спорили чиновник и подрядчик, и, что гораздо важнее, когда наконец детская больница начнет принимать маленьких пациентов - в материале "НГ".

Подорожали в 2,5-3 раза

В августе 2023 года, после долгих судебных процессов, аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ заявил: в вопросе ремонта "поставлена точка". Тогда же управление здравоохранения начало процесс технического обследования здания.

Во время брифинга 15 февраля 2024 года руководитель облздрава. отвечая на вопросы журналистов, несколько раз подчеркнул: подрядчик так и не передал исполнительную документацию, поэтому процесс оценки затянулся. Специалисты должны были определить, какая часть ремонта выполнена и что еще нужно сделать или переделать.

В августе главврач больницы Нурлан Ержанов отмечал: осталось около 20% работ. Однако после обследования, если верить озвученным на брифинге данным Данияра Джандаева, невыполненными остаются около 50% работ, на завершение которых и требуется 1,5 млрд тенге. Кроме того, пока управление в поиске нового подрядчика, который будет завершать работы.

По словам Джандаева, есть вероятность, что часть выполненного ремонта придется переделать. А из-за почти трехлетнего простоя могут "потребоваться иные косметические работы".

- От чего мы отталкиваемся? В 2020 году стоимость ремонта была 1,2 млрд тенге, - поясняет Джандаев. - Если брать невыполненные работы, то осталось около 500 млн тенге. За три года строительные материалы выросли в 2,5-3 раза. Так и получается, что 500 млн превратились в 1,5 млрд. Через год ремонт будет стоить еще дороже. Смету рассчитала специальная программа.

Отметим, что подрядчику выплатили по актам выполненных работ около 900 млн тенге. То есть, по факту облздрав оплатил не 50%, а приблизительно 75% работ.

По словам Джандаева, в ходе технического обследования проект был доработан. В частности, в нем были устранены дефекты, на которые ранее обращали внимание чиновников представители ТОО "Вершина". В 2022 году представители фирмы обещали, что при внесении правок готовы завершить ремонт за 100 млн тенге. В 2024 году обещают завершить за 300 млн. Так почему бы не сэкономить и не дать "Вершине" закончить начатое?

- Мы же не на базаре, можно говорить что угодно, - прокомментировал Джандаев. - Есть закон, есть договорные обязательства, которые нужно было просто исполнить.

Журналисты напомнили о заключении государственной судебно-строительной экономической экспертизы, согласно которой ТОО "Вершина" выполнила 95% работ. Эта экспертиза указана в решении суда от 20 декабря 2022 года.

- По данному заключению есть пункты, которые вообще полностью не обозначены и этой комиссией недоработаны, - отметил руководитель управления здравоохранения. - Почему тянулась экспертиза больше года? Потому что и у подрядчика, и у заказчика не было технической документации.

Пытаются закрыть дыры?

Когда брифинг подходил к концу, пришел юрист ТОО "Вершина" Талгат ХАМИТОВ и заявил: руководитель управления здравоохранения "занимается лжесвидетельствованием" и вводит журналистов и руководство Костанайской области в заблуждение. Хамитов настаивает, что работы по факту выполнены на 95%, а сумма выполненных работ фактически составила 1,8 млрд тенге.

- Как больница может на 1,5 млрд назначать ремонт? - возмущается Хамитов. - Дело в том, что у больницы существовала кредиторская задолженность по зарплатам. Выявили проблемы с хищением средств. И управление теперь пытается прикрыться капремонтом больницы и потратить эти деньги неизвестно на что. Пытаются закрыть дыры.

Данияр Джандаев назвал доводы о "затыкании дыр" несостоятельными.

Хамитов объяснил - ТОО "Вершина" не могла завершить ремонт, так как суд обязал больницу скорректировать проект. Подрядчик считает, что сделал все, что можно было сделать без корректировки. Фирма почти полгода ждала, пока облздрав выполнит это решение. Однако о том, что корректировка завершена и выделены 1,5 млрд тенге, подрядчик узнал... из публикации "Нашей Газеты".

И управление здравоохранения, и ТОО "Вершина" отмечают: на завершение ремонта уйдет, минимум, 3-4 месяца.

Если управление здравоохранения не согласится, чтобы ремонт закончил прежний подрядчик, то, во-первых, потребуется пара месяцев на поиск нового подрядчика, а во-вторых, ТОО "Вершина" обещает остановить конкурсные процедуры, обратившись в суд. Это означает, что завершение ремонта затянется минимум на полгода. А скорее всего, больше. Точный срок назвать не рискует никто.

Есть надежда, что более оперативное решение сможет найти Кумар Аксакалов. Сегодня утром Талгат Хамитов побывал на личном приеме акима области. О том, к какому решению придут, обещал сообщить "НГ".

Фото Георгия ГОВОРОВА