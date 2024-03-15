Спикера Мажилиса Ерлана Кошанова спросили о скандальных высказываниях российских депутатов о Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: parlam.kz

Недавно Кошанов посетил Россию с официальным визитом, где, помимо прочего, встретился с главой совета федерации Валентиной Матвиенко. По словам спикера Мажилиса, они обсудили провокационные высказывания российских экспертов в адрес Казахстана.

"На эту тему мы говорили с председателем Совета федерации Матвиенко. Мы решили договориться, что обоюдно будем работать над этим вопросом. Обоюдно будем пресекать (такие факты - прим.), конечно", - заявил Кошанов в кулуарах Мажилиса.

В прошлом году казахстанский МИД несколько раз комментировал подобные факты.

"В последнее время, кажется, вообще не стоит на них реагировать. Вы видите эти эмоциональные выступления. Я думаю, что это не тот уровень, чтобы реагировать на такие высказывания", - заявлял официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

В 2022 году в МИД отреагировали на высказывания российского журналиста Тиграна Кеосаяна о нашей стране, назвав его выступление оскорбительным и необъективным. Также во внешнеполитическом ведомстве сообщили о запуске процесса по присвоению Кеосаяну статуса персоны нон грата.

Также ранее сообщалось, что Тине Канделаки могут запретить въезд в Казахстан.