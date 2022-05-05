Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает Tengrinews.kz.
Кадр из видео
"Мы в тот же день запустили процесс по включению Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в нашу страну. В дипломатической практике мы иногда применяем такое", - сообщил Айбек Смадияров.
24 апреля на YouTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он в оскорбительной форме заявил, что казахстанцам следует "внимательно глянуть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".
В Министерстве иностранных дел Казахстана назвали слова Тиграна Кеосаяна оскорбительными и необъективными, а также заявили, что журналист может быть включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.
Тигран Кеосаян является мужем Маргариты Симоньян - главного редактора телеканала RT, международного информагентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik.
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