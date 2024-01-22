Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/tina_kandelaki

Представитель МИД отметил, что такие меры принимают по необходимости, и попросил журналистов не требовать этого прямо сейчас. Айбек Смадияров подчеркнул, что без внимания реплики телеведущей не останутся.

"Страна такого не простит никогда. Скорее всего, она не приедет, но если захочет приехать, то ее не пустят", - отметил Айбек Смадияров.

Ранее в своем Telegram-канале Тина Канделаки 16 января заявила, что в Казахстане якобы продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Поводом для такого высказывания послужило переименование железнодорожных станций "Уральск" на "Орал" и "Узень" на "Жаңаөзен".

"В Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже всё начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз", - написала Канделаки.