Уголовное дело в отношении 36-летнего Виктора ПЫНЗАРЯ продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области 11 марта.

Виктор Пынзарь, Дина Пынзарь и адвокат подсудимого Валерий Ли (слева направо)

Пынзарь обвиняется в том, что 29 октября 2023 года на Аулиекольской трассе, возле п. Талапкер, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой-Калиной". От столкновения погибли беременная женщина и маленькая девочка, находившиеся в "Ладе". Водитель Куаныш Махмутов, муж женщины и отец девочки, получил серьезные травмы и до сих пор проходит лечение в больнице.

Пынзарь ранее был судим за вождение в нетрезвом виде и лишен права управлять автомобилем на 7 лет. Но сел за руль машины, принадлежавшей его сожительнице, и вновь был в состоянии опьянения.

- Считаю, что вина подсудимого в совершении преступления по ч. 6 ст. 346 УК РК «Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» полностью доказана, - заявил в прениях прокурор Ергали МАУЛЕТОВ. - Прошу суд признать Пынзаря виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в УИС средней безопасности с пожизненным лишением права управлять ТС.

Прокурор также попросил взыскать с подсудимого в пользу отца погибшей женщины Камбара ВАЛЕЕВА компенсацию морального вреда в размере 15 млн тенге, по исковому заявлению Куаныша МАХМУТОВА компенсацию материального ущерба в размере 5 269 917 тенге и морального вреда в размере 15 млн тенге. Ранее потерпевшие в исковых заявлениях указывали, что требуют от подсудимого возместить им в общей сумме 70 млн тенге морального и материального ущерба.

Речь представителя потерпевших, адвоката Кайрата КЕНЕСБАЕВА в прениях была очень эмоциональной:

- Семья Махмутова понесла большую утрату: погибла его супруга, а дети потеряли старшую сестру... В течение трех месяцев после совершения ДТП родственники Пынзаря не только не оказали материальную помощь семьям погибших, но даже не соизволили позвонить им и попросить прощения за содеянное. Это показывает его черствость, говорит о его самонадеянности и нахальности. Дети Махмутова потеряли самого дорогого человека - мать, которую им никто не заменит. Прошу суд строго наказать Пынзаря за совершенные им деяния и назначить ему максимальный срок ограничения свободы. Прошу удовлетворить заявленные потерпевшими иски о взыскании материального и морального ущерба.

Махмутов участвовал в прениях по видеосвязи.

Куаныш Махмутов выступал в прениях по видеосвязи

- Я требую максимальный срок - 5 лет лишения свободы! Он забрал трех человек из моей семьи! - не менее эмоционально высказался он. - Я понимаю, что он сделал это не умышленно, но он осознанно сел за руль пьяный... Я сижу в четырех стенах, передвигаюсь на костылях, проблем хватает...

Похожего мнения придерживался и Валеев, но со сроком, предложенным гособвинителем, он не согласился:

- 5 лет даже за убитую собаку дают! Я не согласен с прокурором, я прошу наказать Пынзаря в полной мере, по всей строгости закона. Это, конечно, не снимет боль с моего сердца, но тем не менее... Такие люди будут убивать невинных, и я не хочу, чтобы еще кто-то пострадал из-за них! Нет моей дочки и внучки, нет неродившегося ребенка... Вот эту боль с сердца никто не снимет, и пусть он понесет такие же страдания... Может, тогда поймет...

С доводами стороны обвинения адвокат Пынзаря Валерий ЛИ не согласился.

- Я прошу суд обратить внимание, что мой подзащитный дал по этому делу свои признательные показания. Вину в совершении уголовного правонарушения он признал в полном объеме, в содеянном раскаивается, - отметил адвокат. - Он оказывал содействие следствию в ходе досудебного расследования, собранные доказательства не оспаривает. По месту жительства характеризуется положительно, имеет двух малолетних детей, один из которых - инвалид 3-й группы. Отмечу, что подсудимый оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Отягчающих уголовную ответственность обстоятельств по делу не установлено. Считаю, что он заслуживает снисхождения во вменяемом ему правонарушении, прошу суд назначить ему меньше нижнего предела или более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение.

Ли считает, что «требуемая истцами сумма возмещения морального вреда и материального ущерба сильно завышена».

- Согласно законодательству РК, суд оценивает представленные доказательства, исходя из критериев разумности и справедливости. Определяя размер компенсации морального вреда, должен учитывать форму вины ответчика. В данном случае это произошло не умышленно, а по неосторожности, - подчеркнул адвокат. - Учитывая семейное и имущественное положение подсудимого, а он с двумя малолетними детьми проживает на съемной квартире, надеюсь, что суд примет во внимание все приведенные мной выше обстоятельства.

В прениях выступила мать подсудимого Дина ПЫНЗАРЬ.

- Прошу прощения у потерпевших. Никто не хотел, никто не сделал это умышленно. Мой сын совершил это ДТП, но он искренне раскаялся уже миллион раз.... Мне искренне жаль вашу семью... - сказала она. - Мой сын полностью признал свою вину, но, так как у него двое малолетних детей, прошу менее строгое наказание для него.

Сам Виктор Пынзарь повторил, что полностью признал вину.

- Я прошу прощения у пострадавших, я искренне раскаиваюсь... Конечно, они не простят меня... Никто не знает, как бы я поступил на их месте... - сказал он. - Я себя не оправдываю, у меня тоже есть дети и мне жалко их семью... На моем месте мог бы оказаться любой... Опять же, все из-за этих денег... Все рвешься-рвешься заработать и... Если можете, простите...

Суд предоставил подсудимому последнее слово.

- Для меня важно, чтобы семья потерпевших простила меня, потому что мне все еще жить, - сказал он.

Оглашение приговора назначено на 14 марта.

Фото Андрея СКИБЫ