36-летний Виктор ПЫНЗАРЬ обвиняется в том, что 29 октября прошлого года сел за руль «Фольксваген-Транспортер» в состоянии алкогольного опьянения и совершил столкновение с «Ладой-Калиной». В аварии погибли беременная жена водителя «Лады», а позже в реанимации скончалась их маленькая дочь.

Уголовное дело начали рассматривать в СМУС 19 февраля и продолжили 20 февраля.

- Столкновение произошло в районе п. Талапкер, - сообщил в обвинительном заключении прокурор Ергали МАУЛЕТОВ. - Пынзарь пошел на обгон фуры-длинномера и, не убедившись в том, что полоса встречного движение свободна, совершил лобовое столкновение с водителем «Лады-Калины». Согласно экспертизе, Пынзарь был в алкогольного опьянении. Кроме того, на момент ДТП он был лишен права управлять автомобилем сроком на 7 лет.

Виктор Пынзарь свою вину в суде признал.

Потерпевший, водитель «Лады-Калины» Куаныш МАХМУТОВ сообщил, что работает в управлении полиции Костаная. Его допрашивали онлайн, так как он до сих пор проходит лечение после аварии, с трудом передвигается на костылях.

- В тот день мы выехали из Аулиеколя в Костанай, моросил дождь, был небольшой туман, мы ехали не больше 80 км/час, - пояснил Махмутов. - Рядом со мной сидела жена, она была на 9-м месяце беременности. В салоне было четверо детей. Все произошло очень быстро. После столкновения я потерял сознание и первый раз очнулся на обочине, а второй - уже в реанимации.

Позже Махмутов узнал, что его жена погибла на месте, а маленькая дочь спустя несколько дней умерла в больнице.

Свидетель Евгений МАДИЯРОВ в день ДТП ехал в одной машине с Пынзарем.

- Я не знаю, был ли он пьян, я запаха алкоголя не чувствовал, - пояснил он суду. - Я пришел к нему. Он сказал, чтобы я сел за руль, но в последний момент передумал, сказал, что сам поведет машину. Я сидел рядом, погода была дождливая. Мы начали обгонять фуру, потом произошло столкновение. У меня все лицо было в крови, я толком ничего не помню.

На неоднократные вопросы, почему свидетель, зная, что Пынзарь лишен водительских прав, не настоял, чтобы самому сесть за руль, Мадияров ответил: «Он хозяин машины, он решает».

Гражданская жена Пынзаря Дина ШАЙХУТДИНОВА показала, что владелицей машины была она. Автомобиль купила в сентябре прошлого года, когда Пынзарь уже был лишен права на управление, и записала на себя. В страховку был также вписан друг Евгений Мадияров.

- Вечером 28 октября 2023 года у нас был семейный вечер, мы выпивали, - сообщила Шайхутдинова. - Я не знаю, сколько именно выпил муж, но днем 29 октября он уже не пил.

В ходе допроса выяснилось, что Пынзарь пил уже после 12 ночи, чуть ли не рано утром, то есть, уже 29 октября.

- Почему вы, зная, что муж выпил, что он на 7 лет лишен права на вождение, позволили ему сесть за руль автомобиля? - спросила судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА. - И вот такое ДТП произошло...

- У него работа связана с закупом мяса, ему нужна машина, поэтому он иногда ездил даже после того, как его лишили прав, - подтвердила свидетельница. - В тот день за руль должен был сесть Мадияров. Они с мужем вместе вышли из дома, я не знала, что в итоге муж сел за руль.

Свидетели Виктор и Андрей УСИКИ, отец и сын, давали показания онлайн. Они стали очевидцами ДТП, так как в тот день ехали по той же трассе.

- За мной пристроился «бусик», прям впритык, тогда я посторонился, чтобы он проехал, - пояснил Виктор Усик. - Он пронесся мимо, скорость была около 110-115 км/час. Я еще погрозил кулаком: мол, молодежь, куда летите! Впереди шла фура, «бусик» пошел ее обгонять. И лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем. Так сильно, что пассажир «бусика» вылетел через лобовое стекло, а обе машины развернуло на 180 градусов. Получилось, как будто они ехали в другом направлении.

По словам Виктора Усика, она с сыном остановились и сразу стали помогать пассажирам «Лады-Калины», вытащили детей. Девочку тут же отправили с встречной машиной в больницу, чтобы не ждать скорую помощь. У ребенка вся голова была в крови.

- Водитель «бусика» был в шоке, ходил и все спрашивал: «Все ли живы?» - сказал Виктор Усик. - Вид у него был какой-то неадекватный. И от него разило спиртным...

- Я тоже почувствовал запах спиртного от водителя, - добавил Андрей Усик. И подтвердил все слова отца о том, как произошла авария, как Пынзарь пошел на обгон и выехал на встречную полосу.

Суд перешел к изучению письменных материалов дела, который продолжился 20 февраля. После обеда допросили подсудимого Виктора Пынзаря. Он снова сказал, что полностью признает свою вину, а гражданский иск потерпевших признает частично.

Прения назначены на 29 февраля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ