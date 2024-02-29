Уголовное дело в отношении Виктора ПЫНЗАРЯ продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 29 февраля.

Пынзарь обвиняется в том, что 29 октября прошлого года на Аулиекольской трассе, возле п. Талапкер, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой-Калиной". От столкновения погибли беременная женщина и маленькая девочка, находившиеся в "Ладе". Водитель Куаныш Махмутов, муж женщины и отец девочки, получил серьезные травмы и до сих пор проходит лечение в больнице.

Пынзарь ранее был судим за вождение в нетрезвом виде и лишен права управлять автомобилем на 7 лет. Но вновь сел за руль машины, которая принадлежала его сожительнице, и вновь был в состоянии опьянения.

- Прошу взыскать с подсудимого свыше 5 млн тенге материального ущерба и 32 млн тенге в качестве морального вреда, - зачитал адвокат иск мужа погибшей женщины и отца девочки.

Отец погибшей женщины заявил моральный иск на 30 млн тенге.

- Вы признаете иски? - спросила подсудимого судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА.

- Иск на возмещение материального ущерба признаю в полном объеме, - ответил подсудимый. - Иски о компенсации морального вреда оставляю на усмотрение суда.

До этого Пынзарь признавал лишь 10 млн теге в качестве компенсации морального вреда.

Сегодня по делу должны были пройти прения сторон. Но государственный обвинитель сообщил, что ему нужно время на подготовку. В связи с чем прения отложили на 11 марта.

Согласно статье обвинения, подсудимого грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ