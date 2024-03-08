В Алматы 7 марта прошёл согласованный с городским акиматом митинг под названием «За достойную жизнь женщин!», сообщил корреспондент "Радио "Азаттык".

Фото Петра Троценко / "Радио "Азаттык"

На митинг пришли около 100 человек. Некоторые участники держали плакаты по не связанным с правами женщин темам: «Защитите наши семьи от банковского беспредела», «Стоп мошенничеству в Казахстане!».



На митинге звучали требования по разным темам: разделить малый и средний бизнес на законодательном уровне, повысить выплаты многодетным матерям, снизить пенсионный возраст для женщин, ввести на законодательном уровне брачный контракт, сохранить национальные традиции, создать ипотечную программу для молодёжи.



Один из участников митинга выступил против «пропаганды ЛГБТ и феминизма». Он держал транспарант с требованием принять закон о «запрете пропаганды феминизма и ЛГБТ».



Другие участники пришли с фотографиями женщин, убитых в результате бытового насилия. На фоне портретов были также пляски под популярные хиты.

Также на митинге были активистки, которым власти города многократно отказывали в проведении митинга за права женщин. Активистка Дария Рось, заявившая о том, что ей четыре раза в этом году отказывал акимат в проведении митинга, стояла с плакатом «Аким боится женщин».



В конце митинга «За достойную жизнь женщин» полиция пыталась задержать активисток «Феминиты». По словам соосновательницы объединения Жанар Секербаевой, они пришли сфотографироваться с флагом. В этот момент к ним подошли сотрудник акимата и полиция. С активисток потребовали объяснительные. Сотрудник акимата, представившийся Аманжолом, заявил, что активистки проводят «незаконное собрание». Секербаева повторила, что они просто решили сфотографироваться с флагом.



Позже Секербаева сообщила, что один из полицейских пытался силой выхватить у неё флаг. Активисток отпустили.



О том, что власти Алматы согласовали проведение 7 марта митинга «За достойную жизнь женщин!», стало известно на этой неделе. Организатор митинга, основательница социального дома Rahym, а также член общественного совета при партии Amanat Бибинур Шералиева. Бибинур Шералиева анонсировала поднятие на этом митинге вопросов прав женщин и детей при разводе и сохранения «семейных ценностей и традиций».



Фем-активистки, получившие отказы на проведение митинга 8 марта, заявили, что, «отказывая одним, разрешая другим, власть хочет показать, что правила игры устанавливает акимат».

В проведении митинга, приуроченного к Международному женскому дню, неоднократно отказывали активисткам в Костанае. Власти не разришили проводить мирное собрание не только 8, но и 7, и 9 марта из-за запланированных ранее мероприятий. А аким Костаная Марат Жундубаев в комментарии "НГ" сказал, что реализация прав женщин на мирное собрание "не столь важный вопрос", а отказы акимата предложил обжаловать в суде или прокуратуре.

Позже акимат все-таки согласовали одиночный пикет, перенеся его из центра города в парк Победы. Два часа жительница Костаная Анель Алигазина простояла с плакатом "Жана Казахстан все также небезопасен для женщин".