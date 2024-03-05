В суде № 2 Костаная в понедельник, 4 марта, продолжилось слушание дела в отношении 33-летнего безработного Армана ТУРТАЕВА, который обвиняется в грабеже.

Подсудимый Арман Туртаев (слева) запретил СМИ показывать его лицо

7 января 2024 года обвиняемый и его друг Каиржан САБУРОВ заказали такси в "Индрайвер" из Рудного и в Костанай. Приехав в областной центр, Туртаев потребовал от таксиста, 19-летнего Асылжана УРАЛОВА, отвезти их сначала в Петропавловск, а после - в Россию. Когда Уралов отказался выполнить требования, Туртаев приставил к горлу водителя нож. Уралов, увидев, что на перекрёсток ул. Карбышева-Чернышевского заворачивает полицейская машина, умышленно совершил на нее наезд. После столкновения Туртаев и Сабуров выбежали из машины, но их задержали. Как сообщил в суде Туртаев, он выронил нож при попытке скрыться.

На слушании 4 марта из показаний Асылжана Уралова выяснилось: при посадке в салон Туртаев спросил, не боится ли он таксовать ночью в одиночку. А Сабуров просил водителя соблюдать ПДД, чтобы не привлечь внимание полиции.

Потерпевший Асылжан Уралов

Потерпевший также рассказал, что Туртаев, угрожая ножом, вымогал у него деньги. Узнав, что у водителя с собой только 3000 тенге, грабитель сказал, что этого недостаточно, и потребовал позвонить близким с просьбой перечислить 20 000 тенге.

Судья Жасулан КАБЫШ долго выяснял причастность Сабурова к преступлению. В ходе допроса потерпевшего и подсудимого выяснилось, что Сабуров был пассивен и во время поездки в основном спал, так как был пьян - они с Туртаевым пили водку до посадки в такси и пиво в салоне автомобиля.

Судья спросил потерпевшего, хочет ли он, чтобы Туртаева посадили в тюрьму в случае признания вины. Уралов ответил: "Наверное, не хочу". Такую позицию в дальнейшем судья назвал «ответом вскользь». Сторона потерпевшего заявила, что это предварительная позиция.

Следующее заседание назначено на 11 марта. На нем допросят Каиржана Сабурова и сотрудников полиции, в машину которых умышленно врезался Уралов.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА