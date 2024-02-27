Уголовное дело по ДТП с полицейскими начали рассматривать в суде №2 Костаная 26 февраля. На скамье подсудимых 33-летний безработный Арман ТУРТАЕВ. Он обвиняется в том, что 7 января этого года попытался ограбить водителя такси Индрайвер 19-летнего Асылжана УРАЛОВА.

Подсудимый Арман Туртаев (слева) запретил СМИ показывать его лицо

Согласно материалам дела, Туртаев вместе с другом заказали такси в Рудном и поехали в Костанай. В областном центре вместо того, чтобы рассчитаться с водителем, Туртаев потребовал отвезти его сначала в Петропавловск, потом в Россию. Когда Уралов отказался выполнить его требования, пассажир приставил к его горлу нож.

- Уралов, увидев, что на перекресток Карбышева-Чернышевского заворачивает полицейская машина, умышленно совершил на нее наезд, - сообщила в обвинительном заключении прокурор. - После столкновения Туртаев и его друг выбежали из машины, но их догнали. Нож они выбросили в сугроб. Туртаев обвиняется в покушении на грабеж.

Обвинительное заключение прокурор зачитала после многочисленных ходатайств, которые подала сторона подсудимого. Одно из них касалось приобщения к делу определения ювенального суда о том, что Туртаев один воспитывает сына с инвалидностью.

- С женой он в разводе, суд определил, чтобы сын был с ним, - пояснила адвокат подсудимого. - Но у Туртаева еще двое родителей. Сам он не может работать, так как за ребенком нужен уход, а родители не достигли пенсионного возраста.

Тем не менее материальный ущерб за разбитый бампер полицейской машины в размере 255 000 тенге подсудимый погасил. Вину в содеянном полностью признал. В связи с чем от него поступило еще одно ходатайство — о заключении процессуального соглашения с прокурором о признании вины.

- Это ваше право заключить процессуальное соглашение на любой стадии судебного процесса, - пояснил судья Жасулан КАБЫШ. - Заключите или нет, это уже другой вопрос, но вам нужно дать время. В связи с чем процесс откладывается ровно на неделю.

Потерпевший Асылжан Уралов

По предварительным данным, потерпевшая сторона пока не готова заключить процессуальное соглашение с подсудимым, так как он не выплатил Уралову материальный ущерб. Очередное заседание по делу назначено на 4 марта.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ