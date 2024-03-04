Работы по строительству ливневой канализации от Жастар сарайы по пр. Назарбаева до ул. Рабочей будут завершены сегодня, 4 марта. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.



- Планировали там работу вчера еще завершить. Не получилось - там много очень сетей и в ручную ребята работают, - пояснил он. - Сегодня постараемся там до конца дня все засыпать и открыть колодец.

Работу ливневки протестируют в конце марта.



- Если сейчас она заработает, то проблемы с подтоплением не будет. - отметил аким. - С советских времен еще там всегда была такая проблема! В этом году также завершим работу по ливневой канализации в микрорайоне Северо-западный.



В этом году также планируют сделать дренажную систему в микрорайонах Юбилейный и Аэропорт.



- Жители Юбилейного жалуются, что в подвалах домов вода стоит! - сказал аким. - Но когда вся система заработает, эта проблема, думаю, у них тоже решится.

На затопление под путепроводом по пр. Назарбаева костанайцы жаловались ежегодно / Фото из архива "НГ"

О том, что закончить работы по ливневой канализации под путепроводом намерены в марте - до первого паводка, Жундубаев сообщал еще в конце ноября 2023 года.

Ранее на затопление под путепроводом по пр. Назарбаева костанайцы жаловались ежегодно.

Фото Андрея СКИБЫ