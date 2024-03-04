"Проблема там еще с советских времен!" - Срок завершении строительства ливневки под путепроводом на пр. Назарбаева назвал аким Костаная
Андрей СКИБА
Работы по строительству ливневой канализации от Жастар сарайы по пр. Назарбаева до ул. Рабочей будут завершены сегодня, 4 марта. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
- Планировали там работу вчера еще завершить. Не получилось - там много очень сетей и в ручную ребята работают, - пояснил он. - Сегодня постараемся там до конца дня все засыпать и открыть колодец.
Работу ливневки протестируют в конце марта.
- Если сейчас она заработает, то проблемы с подтоплением не будет. - отметил аким. - С советских времен еще там всегда была такая проблема! В этом году также завершим работу по ливневой канализации в микрорайоне Северо-западный.
В этом году также планируют сделать дренажную систему в микрорайонах Юбилейный и Аэропорт.
- Жители Юбилейного жалуются, что в подвалах домов вода стоит! - сказал аким. - Но когда вся система заработает, эта проблема, думаю, у них тоже решится.
На затопление под путепроводом по пр. Назарбаева костанайцы жаловались ежегодно / Фото из архива "НГ"
О том, что закончить работы по ливневой канализации под путепроводом намерены в марте - до первого паводка, Жундубаев сообщал еще в конце ноября 2023 года.
Фото Андрея СКИБЫ
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