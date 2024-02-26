Житель Рудного Талгат НУРМУХАМБЕТОВ в ноябре 2023 года выиграл иск к АО "ССГПО".

Он пытался добиться компенсации морального вреда, так как в результате ЧП лишился трех пальцев. А после, понадеявшись на работодателя, вина которого, согласно акту специального расследования, составляет 90%, набрал кредитов на 10 млн тенге, которые потратил на лечение и попытки спасти свою руку.

Рудненский городской суд согласился с доводами Нурмухамбетова, но снизил сумму компенсации с 30 млн до 1 млн тенге. Истец посчитал такую сумму "не маленькой, а оскорбительной", не соответствующей нанесенному ущербу. И обратился с апелляционной жалобой в Костанайский областной суд.

Председатель коллегии областного суда Алмат ЕРМАНОВ в своем постановлении указал, что суд первой инстанции правильно "определил наличие оснований для компенсации морального вреда". Но не согласился с размером компенсации.

- Коллегия считает, что определенная судом сумма не отвечает принципам разумности, достаточности, справедливости, - отметил в постановлении Ерманов.

Коллегия суда решила увеличить сумму компенсации до 5 млн тенге.

Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения, но может быть обжаловано в Верховном суде в течение 6 месяцев.

Адвокат Сергей СУДАКОВ, представляющий интересы рудничанина, сообщил "НГ", что пока они не решили, будут ли обращаться в Верховный суд.

- Конечно, сумма не соответствует фактически причинённому вреду, - сказал Судаков. - Конечно, физические и моральные страдания моего доверителя большие. Но сложно поломать судебную практику. Здесь только Верховный Суд может и должен её изменить.

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