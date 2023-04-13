Талгат НУРМУХАМБЕТОВ уже больше года пытается восстановить свое здоровье. Он работал подручным сталеваром в АО «ССГПО». Из-за несчастного случая лишился нескольких пальцев и частично потерял трудоспособность. Пока лечился, оброс долгами от банков и МФО. Все это время он пытался добиться компенсации от предприятия.

«Знал, что должен слушаться»

12 января 2022 года у Талгата был особенный день - он впервые вышел на смену в качестве подручного сталевара электросталеплавильного цеха металлопрокатного завода «ССГПО». Позади три месяца обучения.

Талгат Нурмухамбетов накопил долги до 10 млн тенге, пока восстанавливал здоровье

Согласно постановлению о прекращении досудебного расследования, в цехе была неисправность печи № 3. Сталевар дал задание Нурмухамбетову - подняться на площадку и помочь в ремонте. Талгат знал, что по инструкции обязан беспрекословно слушаться его указаний.

- Я попытался выполнить задачу, но не смог дотянуться и показал сталевару, что мне не хватает роста, - вспоминает Нурмухамбетов. - А там не то, что высота, там очень жарко стоять. Даже суконки огнеупорные, которые нам дают, они плавятся, если долго стоять. Сталевар ушел и ничего не сказал. Я думал спуститься, но команды не было. И в этот момент сталевар без предупреждения начал поднимать электрод, на котором я стоял. Хотя он не имел права это делать, пока я там стоял. Я, когда начал падать, рефлекторно схватился за трос. Зацепило варежку и пальцы раздробило. Я кричал, орал. Я долго висел, ждал, пока меня снимут. Чтобы не упасть и не потерять сознание, я даже вторую руку начал кусать.

Кисть правой руки оказалась зажатой между канатом и блоком электродержателя, что привело к травматической ампутации четвертого и пятого пальцев, размозжению и последующей ампутации третьего пальца и открытому вывиху второго пальца.

Два пальца на руке сотрудника ССГПО ампутировали сразу, еще один - спустя время

- Мы три раза ездили в Астану в НИИ к микрохирургу кисти, - говорит Талгат. - Нам сказали, что нужно делать еще одну сложную операцию, чтобы попытаться спасти второй палец, потому что сейчас он практически бесполезный. И то никаких гарантий врачи не дают.

Вина ССГПО - 90%

В акте специального расследования укажут: «Причиной несчастного случая явилось грубая неосторожность пострадавшего, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил безопасности и охраны труда». Степень вины работника - 10%, степень вины работодателя - 90%.

Сергей Судаков: «Не должно быть таких ситуаций с выпрашиванием компенсаций»

- Вина моего доверителя определена в 10%, мотивируя тем, что он схватился за трос, - отмечает представитель пострадавшего Сергей СУДАКОВ. - Мы подали в суд, чтобы установить стопроцентную вину АО «ССГПО» как работодателя. Это могло иметь значение в степени компенсации причиненного вреда. В судебном заседании нам представители ССГПО сказали, что обязуются помогать (финансово - «НГ»), обязуются решить вопросы с работой, с оплатой протеза. Но все это было на словах, а на бумаге в ССГПО на себя такие обязательства не брали. Будем говорить прямо: мой доверитель получил инвалидность 3-й группы. Так как в его ситуации вопрос трудоустройства не праздный, мы пошли навстречу и отозвали иск.

Спустя примерно полтора месяца Нурмухамбетову предложили новую работу - обработчика информационных материалов в ТЭЦ. Сейчас он следит за компьютерами, просматривает камеры наблюдения.

Досудебное разбирательство завершилось 18 января 2023 года. Следователи проверяли правонарушения со стороны начальника цеха, сталевара Айбека Эргизбаева и мастера цеха Малика Утепбергенова. Первый во время допроса отметил, что оказал Талгату материальную помощь - 250 000 тенге. Второй полностью признал вину в нарушении правил охраны труда и «в содеянном раскаялся». В постановлении о прекращении досудебного расследования указано:

- В действиях Эргизбаева и Утепбергенова усматривается состав преступления, предустановленный ст. 156 ч. 2 УК РК. Принимая во внимание, что Эргизбаев и Утепбергенов совершили уголовный проступок небольшой тяжести, а также учитывая, что в УП Рудного с письменным заявлением обратились Эргизбаев и Утепбергенов, в котором они просят прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности. Согласно ст. 71 УК РК, лицо освобождается от ответственности, если со дня совершения проступка истек один год после его совершения.

По мнению Судакова, следователи «приглашали доверителя с просьбами забрать заявление и дотянули до того, что год истек». Следователь разъяснил Нурмухамбетову, что возмещения причиненного вреда тот может добиваться через суд.

- Когда уголовное разбирательство закончилось, я попытался встретиться с руководством АО «ССГПО», - рассказал Сергей Судаков. - Выяснилось, что гендиректор по данному вопросу не принимает. Пытался попасть на прием к заместителю по социальным вопросам Ерлану Алькенову (ныне депутат маслихата Костанайской области, член постоянной комиссии по вопросам социальной сферы и взаимодействия с НПО - «НГ»). Один раз удалось с ним переговорить. Но он уезжал тогда в командировку, а после так и не изъявил желания встретиться с нами. Делать нечего, мы предъявили претензию в порядке досудебного урегулирования. Может, после этого нас выслушают. Но нет, нам дали отписку о выплатах. Причем мой доверитель был убежден, что деньги он получал в качестве профсоюзной помощи. Но оказалось, что это выплата от ССГПО - 477 000 тенге. Плюс нам еще протез оплатили - это 203 394 российских рубля. И все.

Долги растут, переговоры стоят

Весь прошлый год Талгат и его жена ездили по больницам в Астану и Алматы, что требовало немалых расходов. До ЧП Нурмухамбетов взял два кредита: на квартиру и машину, на которой он подрабатывал в качестве таксиста.

- До травмы Талгат с супругой жили нормально, воспитывали детей, платили по кредитам, денег хватало, - отмечает Судаков. - После травмы работать он не мог, выпал на 10 месяцев из-за лечения. И старые кредиты оказались неподъемными, так как оплаты долгое время не было, банки полностью передали всю сумму коллекторскому агентству. Так как супруги ездили к врачам, пришлось брать займы в МФО. И эти долги с каждым днем растут. Талгат сейчас получает оклад, выплаты по страховке и небольшую выплату от государства, в общей сложности порядка 200 000 тенге до вычета налогов. Супруга - примерно столько же. Но после всех списаний по долгам на жизнь у Нурмухамбетовых остается чуть больше 80 000 тенге. Раньше еще меньше было. А у них двое детей. И долги продолжают расти.

Всего Нурмухамбетовы должны больше 10 млн тенге. Талгат надеялся, что сможет погасить долги за счет выплат от ССГПО. Пока же его жена, работающая учителем начальных классов, ведет переговоры с коллекторами, которые приходят к ней на работу в школу.

Компенсация вреда прописана в Гражданском кодексе. Причем закон разделят компенсацию вреда здоровью и морального вреда.

- Мы пока готовим иск о компенсации морального вреда, - сообщил Судаков. - Обращаем внимание на случай в Алматы, где сотрудница LOTTE Рахат отсудила у кондитерской фабрики из-за потери руки 30 млн тенге, причем предприятие взяло обязательство оплатить учебу детей. При этом там вина женщины - 20%. Мы хотим добиться хотя бы таких же условий. ССГПО - это крупнейшее предприятие. И мое глубокое убеждение: не должно быть таких ситуаций с выпрашиванием компенсаций.

«НГ» писала о случае с травмой еще одного работника ССГПО - Ивана Захарова. В 2014 году он стал инвалидом 2-й группы из-за упавшего на ногу куска горной массы на шахте «Сарбайская». Ивану пришлось два года через суд сначала доказывать не только вину предприятия, но и тот факт, что он был трезв во время ЧП. Но даже после решения суда в его пользу Захарову отказывались выдавать акт, с помощью которого он мог бы требовать компенсации морального вреда. Акт он в итоге получил, но компенсации морального вреда добиваться уже не стал, ограничившись выплатами от страховой компании.

«Обращения рассмотрим по закону»

На письменный запрос Судакова в АО «ССГПО» ответили: предприятие осуществляет социальную выплату в соответствии с «Правилами о добровольной социальной выплате и другой помощи при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью».

- В связи с этим АО «ССГПО» уже компенсировало моральный вред пострадавшему, - резюмировал гендиректор Сергей НАПОЛЬСКИХ.

«НГ» тоже направила гендиректору АО «ССГПО» запрос, с просьбой ответить на вопросы: считает ли он соразмерной и полной помощь, оказанную Нурмухамбетову, кто и как был наказан за несчастный случай, планирует ли предприятие как-то еще помогать своему сотруднику?

В ответе Напольских коротко сообщил об уже оказанных двух выплатах. Добавил: сталевар и мастер цеха были привлечены к дисциплинарной ответственности. А «любые обращения, которые поступят от пострадавшего, будут рассмотрены в порядке, установленным законом».

- Честно говоря, мы в газету обращаемся в основном за моральной поддержкой со стороны читателей, - говорит Талгат Нурмухамбетов. - Мы целый год живем в кошмаре. Надеемся, что люди нас поймут.

Фото автора