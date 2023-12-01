Рудничанин Талгат Нурмухамбетов в январе 2022 года из-за несчастного случая на производстве лишился нескольких пальцев и частично потерял трудоспособность. Понадеявшись на помощь от АО «ССГПО», вина которого, согласно акту специального расследования, составляет 90%, мужчина набрал кредитов на лечение оставшихся пальцев. Долгов накопилось на сумму более 10 млн тенге, но компенсации горнодобывающий гигант выплачивать не спешил. Спустя 1,5 года ожидания Нурмухамбетов обратился с иском в суд.

Фото из архива "НГ"

В своем иске Нурмухамбетов попросил выплатить 30 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Мужчина в одночасье стал инвалидом 3-й группы. Помимо компенсации, он просил суд обязать виновника ЧП оплатить высшее образование для его троих детей, так как после рухнувшей кредитной истории сам Талгат вряд ли сможет справиться с этой задачей.

Кадр из заседания суда

В качестве второго ответчика к разбирательству привлекли ТОО «Евразийская группа». Представитель пострадавшего Сергей СУДАКОВ на протяжении всех заседаний пытался доказать, что «Евразийская группа», как единственный учредитель ССГПО, несет равную ответственность за ЧП. Спойлер - суд с доводами о причастности учредителя не согласился и даже не стал истребовать для изучения устав «Евразийской группы».

"Клешня" вместо руки

Доказывать причинение морального вреда сторона истца пригласила многочисленных свидетелей. Это родственники и друзья бывшего помощника сталевара. Они в основном отвечали на вопросы о том, каким Талгат был до и после несчастного случая.

- Я знаю, что у него первое время были страшные боли по всей руке, - вспоминала тетя пострадавшего Зухра НУРИСЛАМОВА. - Он не спал по ночам, потому что переживал за детей. Он ведь специально пошел сталеваром, чтобы обеспечить семью. Для него инвалидность стала страшным ударом. У него же машина, раньше он мог подрабатывать таксистом или детей возил, а теперь не может ей управлять. Или дома - крышку от банки сам открыть не мог. Он психовал из-за своей беспомощности. Бросит, уйдет, вернется, чтобы попробовать левой рукой. Вы поймите, он доже кушать заново учился, чтобы держать ложку нормально. А на него дети смотрят, которые еще помнят папу здоровым. Ужасные переживания.

Фото из архива "НГ"

В качестве эксперта допросили врача-травматолога рудненской поликлиники № 2 Талгата ОРАЗЫМБЕТОВА. Он подтвердил, что фантомные боли могут сопровождать Нурмухамбетова много лет.

Кадр из заседания суда

- Без третьего и четвертого пальца у него рука имеет неполную хватательную функцию, то есть этой рукой он не может брать предметы, - подтвердил врач. - То есть у него вместо руки осталась клешня, если так можно выразиться. Правая кисть у него фактически не функционирует. Ему пытались спасти два пальца, но и они не восстановят функции кисти. Я бы добавил, что длительные перевязки это болезненные процедуры. Конечно, это угнетает пациента.

Штамп стоит, письма нет

Супруга Ильмира НУРМУХАМБЕТОВА рассказала в суде, что сейчас семья живет на четверть от общего дохода, поскольку большие деньги уходят на погашение кредитов.

- Раньше он был отзывчивый и веселый, а сейчас постоянно психует, постоянно меня ревнует, - добавляет Нурмухамбетова. - Ночью он спит плохо. В первый год постоянно просыпался от боли - ему казалось, что чешется потерянный мизинец. Из-за постоянного стресса и невозможности полноценно заменить правую руку на левую он начал срываться на семье. Я хотела ему помочь и предложила сделать протез, чтобы вывести его как-то из подавленного состояния. Нашла клинику в Москве. Нам предлагали поехать, но у нас не было финансовых возможностей. Мы договорились, чтобы нам изготовили протез в Алматы. Делали мы протез долго, потому что полгода ждали ответ от ССГПО, которые оплатили протез. Протез оказался неудобным - он натирает руку, постоянно потеет. Поэтому сейчас протез лежит на полке.

Ильмира Нурмухамбетова отмечает, что они несколько раз просили о помощи у руководства ССГПО, но получали отказы. Причем на одно из писем, которое было подано в мае 2023 года, АО и вовсе не ответило. Как выяснилось в суде, оно просто потерялось где-то в канцелярии компании. Представитель ССГПО на одном из заседаний кратко резюмировал: «Наш штамп там стоит, но дальнейшую судьбу письма я пояснить не могу».

- Было ходатайство от профсоюза. Директор ТЭЦ, где сейчас работает Талгат, одобрил. Но ответа на письмо мы так за три месяца не дождались, - сообщила Нурмухамбетова. - Это было очень обидно и неприятно. Он лишился пальцев на работе не по своей вине - все об этом прекрасно знают! Из-за чужой халатности стал инвалидом. И так ему придется провести оставшуюся жизнь. Изменилась жизнь не только Талгата, но и всей нашей семьи. Простой пример: раньше наш сын ходил на тренировки по кикбоксингу, ездил на соревнования, а теперь мы бросили тренировки из-за отсутствия возможностей. Дочь теперь не ходит в садик, потому что мы не можем его оплатить. И очень обидно писать письма, которые в ССГПО теряют.

"Сумму суд находит достаточной и справедливой"

В прениях представитель потерпевшего Сергей Судаков обращал внимание суда на то, что оплата протеза и добровольная выплата ССГПО несоразмерны инвалидности рудничанина.

- Я думаю, что потерянное письмо от моего доверителя - это лучшая иллюстрация отношения ССГПО, - сказал Судаков. - Он оказался в такой ситуации именно по вине ССГПО. И, конечно, такое отношение причиняет Нурмухамбетову еще большие страдания. Мы пытались урегулировать спор, обращались к руководству, на что, мягко говоря, там наплевали! Удовлетворение нашего иска будет справедливым и обоснованным. Я уверен, что вышестоящий суд его не отменит. Уже есть прецедент, есть реальный ущерб здоровью.

АО «ССГПО» с позицией Судакова не согласно. Их представитель Алексей КАНДЫБА в прениях просил отказать в компенсации морального вреда.

- Мы с иском не согласны, так как мы уже возместили моральный вред и устроили Нурмухамбетова на другую работу, - сообщил Кандыба. - Все наши сотрудники были застрахованы, и после несчастного случая был заключен договор аннуитета, по которому истцу назначена ежемесячная выплата до 2055 года. Таким образом мы соблюли требования Трудового кодекса о возмещении причиненного вреда. Закон говорит о том, что работодатель возмещает подтвержденные расходы на восстановление здоровья. Мы пошли навстречу и оплатили протез до того, как он был готов. Мы возместили поездку в Национальный центр ортопедии. Мы не отказываемся от этих обязательств и будем дальше их исполнять. Мы не обязаны по закону, но у нас есть правила о добровольной социальной выплате, которые осуществляются в качестве компенсации морального вреда. Мы понимаем, что производство опасное, поэтому в случае ЧП обязуемся возместить моральный вред работнику. В июле 2023 года истец получил добровольную выплату в размере 477 000 тенге. Таким образом мы возместили ему моральный вред. И предоставлять работу ему мы были не обязаны, но мы нашли ему другую должность с сохранением старой зарплаты. То есть, мы не только выполнили то, что требует закон, но и сами осуществляем помощь.

Судья Динара ЖАНАБАЕВА 29 ноября удовлетворила иск частично. Она оценила моральный вред в 1 млн тенге. Выплачивать его будет только АО «ССГПО». А также отказала в требовании оплатить дальнейшее обучение детей. Нурмухамбетову вернут госпошлину в размере 3 450 тенге.

Кадр из заседания суда

- Моральный вред возмещается независимо от вины причинителя в случае, если вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности, - пояснила свое решение Жанабаева. - По общим правилам работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, что не было сделано. АО «ССГПО» является работодателем, который должен был предотвратить риски. Учитывая обстоятельства, суд считает правильным удовлетворить иск заявителя, но частично - в виде 1 млн тенге. Эту сумму суд находит достаточной и справедливой.

Решение суда может быть обжаловано. Сергей Судаков сообщил «НГ», что они обязательно воспользуются этим правом, так как сумма компенсации вызывает возмущение и не соответствует нанесенному ущербу.