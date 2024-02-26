Дисциплинарное дело в отношении акима Пешковского сельского округа Федоровского района Амирбека ЕРЖАНОВА рассмотрели 23 февраля на заседании совета по этике департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области.

26 января в департамент поступило обращение от жителя с. Пешковка Иватова о нарушении Ержановым требований Этического кодекса госслужащих РК и неисполнении им своих должностных обязанностей.

Айдос Касенов (справа) и Ерлан Салыкбаев

- Департаментом была проведена внеплановая проверка, в ходе которой выяснилось, что 22 января в здании акимата прошло собрание местного сообщества, - сообщил совету по этике руководитель управления контроля в сфере госслужбы Айдос КАСЕНОВ. - Рассматривали отчет об исполнении бюджета за 2023 год, а также обращение местного жителя Куликова. Поэтому Куликов пришел на собрание вместе с еще двумя сельчанами - братьями Иватовыми. Ержанов попросил их выйти из кабинета и пояснил, что вопросы на повестке дня не затрагивают их интересы. Перед началом собрания он хотел выйти из помещения, где оно планировалось, но на пути у него стояли Иватовы и Куликов, которые не пропускали его. Ержанов сказал им: "Выйдите! Не быкуйте!"

В ходе проверки Ержанов отрицал, что произнес выражения: «Кайрат, не быкуй!» и «Вали отсюда!», указанные в обращении Иватова, а также пояснил, что «в его адрес иные слова, унижающие его честь и достоинство не произносил, бестактность не проявлял, факты грубости и некорректного поведения не допускал».

- Опрошенные члены собрания местного сообщества, а также главный специалист аппарата акима подтверждают, что Ержанов произнес выражение «Выйдите! Не быкуйте!», однако других грубых высказываний в адрес Иватова не допускал. При этом Куликов, пришедший вместе с Иватовым, утверждает, что Ержанов раздраженным голосом ответил «Не быкуй! Выйди!». Других оскорблений и унижений кроме этого по его словам не было, - отметил Касенов. - Ержанов указал, что данное выражение было адресовано всем троим, а не только Иватову, так как они все стояли в один ряд. При этом Ержанов не считает данное выражение оскорбительным, но отмечает, что в данном контексте применил его неправильно.

Согласно ст. 39-3 Закона «О местном госуправлении и самоуправлении в РК», «не имеют права участвовать в сходе или на собрании местного сообщества несовершеннолетние, лица признанные судом недееспособными, а также лица содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Так что Иватов и братья Куликовы имели полное право присутствовать на собрании.

Алия Аманжулова (слева) и Аскар Жабаев

- Как характеризуется аким Ержанов? Насколько мне известно, он более 20 лет проработал, - спросила член совета по этике Алия АМАНЖУЛОВА.

- Акимом Федоровского района он характеризуется положительно, - ответил Касенов.

- Он признает вину в нарушении норм Этического кодекса госслужащих? Или признает, что такое сказал, но отрицает, что нарушил эти нормы? - уточнил председатель совета, руководитель департамента по делам госслужбы Ерлан САЛЫКБАЕВ.

- Он признает, что нарушил эти нормы, это указано в написанном им заявлении.

Самого Ержанова на заседании совета не было. Айдос Касенов сообщил, что акима известили о рассмотрении дисциплинарного дела, а его отсутствие не является нарушением законодательства.

- Это уже второе дисциплинарное дело в отношении сельского акима за последнее время, первое рассматривали в конце прошлого года, - отметил Салыкбаев. - Это дело, по сравнению с тем, может, и не такое серьезное. Но все равно Ержанов, не проявляя уважение и корректность к населению, а проявив бестактность, создал такие условия. Несмотря на то, что он уже больше 10-15 лет работает в этом сельском округе, знает уже всех и владеет ситуацией, пользуется уважением среди населения.

Председатель совета по этике подчеркнул, что собрание местного сообщества - открытый формат работы и на него приглашаются все местные жители, кроме указанных в законе категорий.

- Для меня остается загадкой, почему людей не пустили на собрание: либо не знают требования нормативно-правовых актов которые регулируют эти процессы, либо это нежелание, чтобы местный житель вмешивался, - прокомментировал инцидент Ерлан Салыкбаев. - Каким бы не был гражданин, он вменяемый, он местный житель, и они не должны никоим образом выделяться по какой-либо характеристике. Если житель неравнодушен к проблемам местного сообщества, то я считаю, что нужно наоборот - поощрять таких граждан.

Он отметил, что были нарушены нормы Этического кодекса и в адрес жителей госслужащему нельзя говорить такие слова. А если гражданин нарушает общественный порядок, то чиновники могут вызвать полицию.

Мнения членов совета о том, какое наказание рекомендовать акиму Федоровского района в отношении Ержанова - замечание или выговор, разделились.

- Наш президент говорит об открытости чиновников, о "слышащем" государстве, поэтому по закону все граждане имеют право присутствовать на собраниях местного сообщества и они не должны быть ограничены, - высказалась Аманжулова. - Если они болеют за свое село, они имеют право участвовать в обсуждении по каждому вопросу. А их права ограничили. Такая реплика со стороны акима, конечно, не красит госслужащего. Бывают разные ситуации и, как я читала, его ограничили в движении, но можно было просто сказать «Отойдите», «Можно пройти». Поэтому я считаю, что есть признаки состава правонарушения и необходимо принимать меры.

- Такие нарушения приводят к олицетворению у общества всего аппарата акима - если один человек может себе такое позволить, значит ,может и весь госаппарат, - отметил член совета по этике Аскар ЖАБАЕВ. - Поэтому нужно сдерживаться, для этого и есть Этический кодекс. Думаю, нужно рекомендовать выговор, так как он еще и ограничил права людей.

Но с такой позицией были согласны не все члены совета.

Кадыргали Джаманбалин

- Поселок маленький, все друг друга хорошо знают. Конечно, каждый может высказаться на собрании, но нужно учитывать, что Ержанов - человек с опытом, он 10 лет работает акимом. И я за то, чтобы его простить, - сказал Кадыргали ДЖАМАНБАЛИН. - Не так часто желают работать в селе. Я понимаю этого акима. Главное - что он признал свою вину. Бывает. Давайте учиться на этих ошибках!

Члены совета подытожили: нарушение есть, но наказать нужно минимально, так как опыт работы большой (на должности акима Пешковского с/о Ержанов работает с 21 апреля 2003 года - почти 21 год).

В итоге большинство проголосовали за взыскание в виде замечания.

Большинство членов совета по этике проголосовало за рекомендацию акиму района о наложении замечания

Амирбек Ержанов принимал участие в первых в истории независимого Казахстана прямых выборах акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, которые проходили 25 июля 2021 года и одержал победу на них. Корреспондент «НГ» наблюдал, как проходило голосование в Пешковке. На избирательный участок корреспондента не хотели пускать полицейские, были и сложности с прохождением действующей во время пандемии системы пропуска Ashyq. Мнения местных жителей о бывщем и потенциальном акиме тогда разделились: кто-то говорил, что он провел в село газ и воду, другие ругали за равнодушие к проблемам.

Фото Андрея СКИБЫ