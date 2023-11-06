Дисциплинарное дело акима Новоильинского сельского округа района Б. Майлина Макаша ТАЙМАСОВА рассмотрели сегодня, 6 ноября, на заседании совета по этике департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области. Заседание продлилось 30 минут. Аким объяснял, что "был не в себе после разговора с супругой, сильно нервничал и не смог сдержать эмоции".

Руководитель управления контроля в сфере государственной службы Азамат БАЙТУРСИНОВ сообщил, что в ходе служебного расследования Таймасов "вину признал, в содеянном раскаялся". Директор магазина от комментариев в ходе расследования отказалась.

- Несмотря на установленный законом запрет, Таймасов пытался купить крепкий спиртной напиток, - рассказал Байтурсинов об инциденте, который в эти дни обсуждает весь Казахстан. - Продавец отказалась. Аким в ответ стал выражаться нецензурной бранью, стал звонить хозяйке магазина. Анализ СМИ показал, что на публикацию об инциденте имеется множество негативных комментариев, подрывающих авторитет государственного аппарата.

Макаш Таймасов на госслужбе 5 лет 6 месяцев, в должности акима Новоильинского сельского округа - с 20 февраля 2022 года. По месту работы характеризуется положительно и ранее дисциплинарных взысканий не имел.

- 18 октября я посетил магазин, хотел купить спиртное, но не посмотрел на время, - объяснил он произошедшее. - Вступил в конфликт с продавцом, которая имеет личную неприязнь ко мне. Уважаемые члены совета, я бы не хотел ворошить прошлое и рассказывать о сути конфликта. Продавец отвечала на мои просьбы в грубой форме, после чего я не сдержал эмоции, которые выразились нецензурной бранью, так как у меня за несколько минут до визита в магазин произошел конфликт с женой в машине. В своем поступке чистосердечно раскаиваюсь. Я принес свои извинения как продавцу магазина, так и тем, кто был в тот момент в магазине. За все время работы на госслужбе не позволял себе подобного поведения. Сожалею, что так получилось. Прошу членов совета вынести в отношении меня справедливое решение.

Таймасов сообщил, что сегодня ему снизили сумму штрафа за мелкое хулиганство, так как "после изучения видео суд посчитал, что продавец отвечала грубо". Член совета по этике Аскар ЖАБАЕВ поинтересовался - как именно продавец оскорбила акима?

- Может быть, на тот момент мне показалось, что она эмоционально ответила "Нет". В грубой форме, - ответил Таймасов.

Председатель совета по этике Ерлан САЛЫКБАЕВ попросил объяснить, что аким имел ввиду, когда говорил: "Я сейчас за 6 секунд всех чп*кну. Я всех чп*кну нах*й. Ты не знаешь моих возможностей! Ты знаешь, кто я?".

- Это в общем я говорил, использовал разговорную лексику, я же не лично в адрес продавца, - запинаясь, пояснил Таймасов. - Я использовал это для связки слов. На тот момент я был в эмоциях и не могу сказать, что именно означали мои слова. Но ничего плохого я не имел в виду.

- Меня больше всего удивляет, что аким оправдывает свои действия виною продавца, - отметил Аскар Жабаев. - Полного раскаяния я не вижу. Идет попытка оправдаться и переложить ответственность. Я досконально изучил видео, грубости со стороны продавца не увидел. Это нормальная реакция для человека, к которому так обращаются. Она даже сдерживала себя. И на видео видно, что Таймасов веселый, смеялся с товарищем. Поэтому история о конфликте с супругой, на мой взгляд, вообще надумана. Предлагаю наказать по всей строгости.

Другие члены совета высказали схожие мнения. И единогласно проголосовали - рекомендовать акиму района уволить с занимаемой должности акима сельского округа Макаша Таймасова. "Не увидели раскаяния" - резюмировал совет по этике.

Фото Георгия ГОВОРОВА