За нецензурную брань в магазине, которая происходила во время покупки спиртного в неурочное время, привлек административный суд акима Новоильинского сельского округа района Б. Майлина Макаша Таймасова.

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- Он признан виновным за совершение “Мелкого хулиганства”. Ему назначили штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге), - уточнили сегодня в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Напомним, инцидент произошел 18 октября, но стало о нем изветсно несколько дней назад, когда в СМИ появилось видео с камер наблюдения магазина.

- Я сейчас за 6 секунд всех чп*кну, – сказал тогда аким. - Я всех чп*кну нах*й. Ты не знаешь моих возможностей! Ты знаешь, кто я?

Сегодня дело Макаша Таймасова будет рассматривать совет по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области.





