Видео происшествия в магазине прислал «НГ» читатель со следующим комментарием:





Фото: скрин видео

- Мы вам писали про дороги в с. Валерьяновка. А вот одна из причин, почему они такие. Аким Новоильиновского сельского округа, куда входит с. Валерьяновка.

О том, как аким Новоильинского сельского округа района Б. Майлина Макаш Таймасов покупал вечером алкоголь, уже сообщили республиканские СМИ. Портал «Голос народа» отмечает - на камерах видеонаблюдения установлено время прибытия чиновника в магазин после 11 часов вечера. Своего спутника он представил, как заместителя акима Тобола. Стал требовать продать ему алкоголь. Вероятнее всего, продавщица отказывалась продать спиртное в позднее время.

- Дай мне ее номер телефона. Я сейчас за 6 секунд всех чп*кну, – сказал он, видимо, о хозяйке магазина. - Я всех чп*кну нах*й. Ты не знаешь моих возможностей! Ты знаешь, кто я?

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После угроз ему продали алкоголь.

«Мужчина швырнул продавцу деньги на стол и забрал копейки. После неразборчиво прозвучала речь, скорее всего он снова сказал что-то неприятное, так как в ответ продавец попросила его не разговаривать с ней в таком тоне», - сообщает «Голос народа».

Журналисты обратились в акимат Костанайской области, их перенаправили в районный акимат. На следующий день ответили: «По данному факту информацией не обладаем. Жалоба на акима Новоильинского сельского округа Таймасова М. Е. в аппарат акима района Беимбета Майлина не поступало».

После выхода материала с видеодоказательствами редакция «Голос народа» направила запрос в департамент полиции Костанайской области. Позже прокуратура Костанайской области прокомментировала инцидент, отметив, что по данному факту проводится разбирательство.