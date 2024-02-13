В Министерстве здравоохранения РК заявили, что биологически правильный часовой пояс имеет большое значение для здоровья, передает Orda.kz.

«Суточный цикл выработки гормонов регулируется циркадными ритмами организма, которые в свою очередь запускаются и синхронизируются с природным, солнечным временем. Этот процесс не подвластен каким-либо другим внешним факторам», - отметили в министерстве.

Кроме того, ссылаясь на медиков, в ведомстве объяснили, как непросто приходилось казахстанцам до решения о переводе стрелок.

«Нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета, повышенной утомляемости, снижению умственной деятельности и памяти и многим другим последствиям. Длительное пребывание в неестественном часовом поясе приводит, конечно, к адаптации организма, но имеет серьезные последствия для здоровья», — пояснили в минздраве.



Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта в 12 областях и 3 городах республиканского значения, в том числе в Костанайской области, стрелки часов будут переведены на час назад.

Костанайские активисты не один год боролись за возвращение природного часового пояса в Костанайской области, апеллируя в том числе и к влиянию "чужого" пояса на здоровье. В 2021 даже подали иск в суд к министерству торговли и интеграции о переводе региона в свой часовой пояс, но столичный суд отказал в иске.