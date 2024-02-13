Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ. Всего приватизации в регионе подлежат 19 коммунальных объектов.

Фото Олега ПАКА

- Необходимо принять системные меры по комплексной либерализации экономики, - сказал в своем докладе Спанов. - Ключевым направлением работы здесь должна стать эффективная приватизация. В соответствии с комплексным планом приватизации по области приватизируют 19 объектов коммунальной собственности и 4 объекта, которые сейчас на баллансе АО "СПК Тобол". В настоящее время 13 объектов приватизированы, 1 ликвидирован, а 4 актива СПК реализованы. В этом году выставят на торги 49% государственного пакета акций АО "Международный аэропорт Костаная". Таким образом план комплексной приватизации будет исполнен на 100%.

Ерлан Спанов / Фото предоставлено пресс-службой акимата области

Исключены из плана приватизации 4 объекта: ТОО «ЖКХ ремонт» (г. Костанай), ТОО «Спутник-2012» (г. Рудный), ТОО «Іскер-Арқалық», ТОО «Уста плюс» (г. Лисаковск).

Идея отдать аэропорт Костаная в частные руки - давняя. Об этом "НГ" писала еще в январе 2016 года. Тогда мы вспоминали, что костанайская воздушная гавань была в частных руках в начале 90-х, а после вернулась в госсобственность. В ноябре 2016 года аким области Архимед Мухамбетов, обсуждая грядущую реконструкцию, рассказывал, что уже в следующем году аэропорт сможет принимать "боинги".

В 2018 году объект перешел из республиканской в коммунальную собственность, а перед этим трижды на торгах разыгрывали право доверительного управления аэропортом с последующим его выкупом. Но эти планы не сбылись. Затем аэропорт появился в плане комплексной приватизации на 2021-2025 годы - планировали продать в 2023-м.

В 2021-2022 годах была проведена комплексная реконструкция аэропорта. На эти цели государство потратило 3,8 млрд тенге. Тогда же, в 2022 году, аэропорту присвоили имя Ахмета Байтурсынова. В 2023 году общую площадь здания увеличили с 5230 до 8720 кв. м., построили новый зал прилета, смонтировали телескопический трап для вылетающих и прилетающих пассажиров. Продолжаются работы по расширению парковки для стоянки самолетов.

В ноябре 2023 года министр транспорта РК Марат Карабаев рассказывал "НГ", что масштабная реконструкция приведет к появлению новых маршрутов. Там же министр прокомментировал передачу авиакомпаний Казахстана в частные руки.



