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Холодный зимой и мокрый летом. За этот комфорт международный аэропорт Костаная заплатил больше 3,8 млрд тенге

Сауле КУАНБЕК

30 ноября 2022, 18:55 |  ЖКХ

Проект реконструкции здания аэровокзала завершается в 2022 году. По словам сотрудников, в целом ремонт завершился, но часть работ еще требует времени.

Фото Олега ПАКА

В редакцию «НГ» регулярно направляют видео- и фотоматериалы с комментариями, что в обновленном аэропорте нет комфортных условий для пассажиров. На холод жаловались пассажиры рейса «Костанай-Пхукет», которые ожидали своего вылета с 28 по 29 ноября. А летом отремонтированная кровля протекла, об этом свидетельствует видео очевидцев.

По проекту реконструкции здание обновили, отремонтировали кровлю, положили утеплитель из пеноплекса толщиной 12 см, тройное остекление заменили на тройной пластиковый теплопакет. Кроме того, полностью обновили систему теплоснабжения. Почему в помещении холодно - руководству аэропорта непонятно.

- Радиаторы после реконструкции в два раза горячее, - сообщил "НГ" заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт «Костанай» по наземному обслуживанию Николай ГЕМБАЛЬ. - К тому же котельная в микрорайоне подает хорошее тепло. У нас на входе температура воды +70... +75 градусов. Мы тоже видим - заходим в зал, даже стыдно бывает. Сейчас этот вопрос изучаем. Проектировщик рассматривает вариант установки дополнительных секций радиаторов. Возможно, потребуется что-то еще.

Реконструкция началась осенью 2021 года. По проекту осталось установить регистрационное оборудование в зале прилета, ждут специалистов от производителя.

- Проектировщики говорят, что все сделано по проекту, - отмечает Николай Гембаль.

Установку дополнительной системы обогрева в зале ожидания руководство аэропорта рассматривает только как один из вариантов. Но не обещает - все зависит от финансирования.

«НГ» изучила дкументы проектов реконструкции здания международного аэропорта «Костанай». Всего за два года АО потратило больше 3,8 млрд тенге на различные виды работы.

Наименование проекта

Стоимость

Подрядчик

Срок реализации

Строительно-монтажные работы по проекту «Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г. Костанае. Внутренние работы»

873 787 118.40 тенге

ТОО «SCS Инжиниринг»

10/2021 - 12/2022

Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай

2 795 287 690.25 тенге

ТОО «SHEBERBUILD»

09/2022 - 12/2023

Услуги по техническому надзору при проведении реконструкции здания аэровокзала в городе Костанай

69 712 276.03 тенге

ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

11/2022 - 12/2023

Услуги авторского надзора по объекту: «Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай»

10 873 795.25 тенге

ТОО «Строн-Холдинг»

10/2021 - 12/2022

Услуги авторского надзора по объекту: «Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай»

25 118 159.36 тенге

ТОО «Строн-Холдинг»

10.22 - 12/2023

Работа по техническому обследованию объектов недвижимого имущества (Техническое обследование зала прилета на возможность переоборудования)

1 390 000.00 тенге

ТОО «КазСтройПроект 2017»

01.02.21 - 12/2021

Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора на объекте «Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г. Костанае. Внутренние работы»

26 737 885.83 тенге

ТОО «Музтау»

10/2021 - 12/2022

Всего

3 802 906 925.12 тенге