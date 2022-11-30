Проект реконструкции здания аэровокзала завершается в 2022 году. По словам сотрудников, в целом ремонт завершился, но часть работ еще требует времени.

Фото Олега ПАКА

В редакцию «НГ» регулярно направляют видео- и фотоматериалы с комментариями, что в обновленном аэропорте нет комфортных условий для пассажиров. На холод жаловались пассажиры рейса «Костанай-Пхукет», которые ожидали своего вылета с 28 по 29 ноября. А летом отремонтированная кровля протекла, об этом свидетельствует видео очевидцев.

По проекту реконструкции здание обновили, отремонтировали кровлю, положили утеплитель из пеноплекса толщиной 12 см, тройное остекление заменили на тройной пластиковый теплопакет. Кроме того, полностью обновили систему теплоснабжения. Почему в помещении холодно - руководству аэропорта непонятно.

- Радиаторы после реконструкции в два раза горячее, - сообщил "НГ" заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт «Костанай» по наземному обслуживанию Николай ГЕМБАЛЬ. - К тому же котельная в микрорайоне подает хорошее тепло. У нас на входе температура воды +70... +75 градусов. Мы тоже видим - заходим в зал, даже стыдно бывает. Сейчас этот вопрос изучаем. Проектировщик рассматривает вариант установки дополнительных секций радиаторов. Возможно, потребуется что-то еще.

Реконструкция началась осенью 2021 года. По проекту осталось установить регистрационное оборудование в зале прилета, ждут специалистов от производителя.

- Проектировщики говорят, что все сделано по проекту, - отмечает Николай Гембаль.

Установку дополнительной системы обогрева в зале ожидания руководство аэропорта рассматривает только как один из вариантов. Но не обещает - все зависит от финансирования.

«НГ» изучила дкументы проектов реконструкции здания международного аэропорта «Костанай». Всего за два года АО потратило больше 3,8 млрд тенге на различные виды работы.