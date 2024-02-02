Вопрос о будущем авиасообщения с Аркалыком поднял на встрече 1 февраля один из местных жителей. Горожане отреагировали одобрительно. Глава области Кумар АКСАКАЛОВ прокомментировал планы исполнительной власти по поднятой проблеме.

- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с акиматом Аркалыка прорабатывают и всесторонне изучают вопрос по восстановлению аэропорта, - сказал аким области, - это очень актуальный вопрос для южных регионов. На данный момент непосредственно этим вопросом занимается мой заместитель Ерлан Спанов. Ведутся переговоры с несколькими авиакомпаниями. Если необходимо, готовы субсидировать рейсы из областного бюджета. Также готовы отремонтировать объекты, необходимые для обеспечения воздушных перевозок. Одним словом, Аркалыкский аэропорт должен работать.

Вопрос ремонта этого аэропорта поднимается не впервые. Еще в июне 2019 года вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик КАМАЛИЕВ рассказывал о планах по восстановлению 15 аэропортов, в том числе в Аркалыке. Позже, в декабре того же года, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ уточнял, что проектно-сметно документацию на реконструкцию должны начать разрабатывать в 2022 году.

Википедия утверждает, что с гражданского аэропорта в Аркалыке в советское время выполнялись рейсы по Казахстану, а также в столицу СССР Также существовали рейсы по местным воздушным линиям, в частности, Аркалык — Амангельды-Торгай. С 1998 года аэропорт не действует, используется лишь эпизодически, например, вертолетами российской военной авиации как посадочная площадка во время поисково-спасательного обеспечения посадок пилотируемых космических аппаратов.

Фото из архива "НГ"