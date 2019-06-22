15 аэропортов местного значения планируют восстановить в Казахстане

В том числе до 2022 года планируется восстановить заброшенный с 1998 года аэропорт в городе Аркалык Костанайской области. Об этом в Сенате рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Прежде из аэропорта Аркалыка летали самолеты в некоторые города Казахстана, в Москву, а также в некоторые райцентры Костанайской области. Жители города на отчетной встрече акима Костанайской области в 2018 году просили о восстановлении объекта. Тогда Архимед Мухамбетов скорого решения проблемы не обещал. Теперь есть надежда решить ее на республиканском уровне.

- У нас есть типовой проект сметной документации на 500 миллионов тенге, который мы передали местным акиматам, чтобы восстановили местные авиалинии, - пояснил вице-министр. - До 2022 года мы планируем дополнительно восстановить 15 аэропортов. Это в ЗКО - Сайхин, Жаныбек, Казталовка; в Атырау - Миялы, Суюндук, Кульсары; в Карагандинской области - Каркаралы, Улытау; в Актобе - Шалкар; Туркестан - Шардара; Кызылординской области - Арал, Куланды, Жинишке; в Костанайской области - Аркалык и в ВКО - Большой Нарын.

В данное время идет реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Костаная. В целом, по словам Камалиева, до 2020 года планируется завершение реконструкции взлетно-посадочных полос во всех аэропортах страны.