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Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
Артём МАРУСИЧ
10 января 2019, 15:24 | ЖКХ
Костанайский аэропорт планируют закрыть с 1 июня по 15 сентября 2019 года. Об этом акимат Костанайской области сообщил руководителям местных туристических компаний.
Фото из архива "НГ"
Закрытие связано с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и планировалось еще с 2018 года.
- Подрядная организация нам сообщила что они будут работать до 15 сентября, - пояснил "НГ" заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алексей КОСТЮКОВ. - Если у них в планах что-то поменяется, они сообщат дополнительно.
Тем, кто уже купил билеты на самолет отправлением из Костаная на период с 1 июня до 15 сентября, рекомендуют обратиться к перевозчику.
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