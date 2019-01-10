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Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП

Артём МАРУСИЧ

10 января 2019, 15:24 |  ЖКХ

Костанайский аэропорт планируют закрыть с 1 июня по 15 сентября 2019 года. Об этом акимат Костанайской области сообщил руководителям местных туристических компаний.

Фото из архива "НГ"

Закрытие связано с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и планировалось еще с 2018 года.

- Подрядная организация нам сообщила что они будут работать до 15 сентября, - пояснил "НГ" заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алексей КОСТЮКОВ. - Если у них в планах что-то поменяется, они сообщат дополнительно.


Тем, кто уже купил билеты на самолет отправлением из Костаная на период с 1 июня до 15 сентября, рекомендуют обратиться к перевозчику.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15540
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так и - знал... :-o
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§ Нурбанчик
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 10.01.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я так и - знал... :-o

Дракон, не переживай!
Дешевле будет с Германии долететь до Москвы авиакомпанией KLM (билет туда-обратно от 208 евро на летние месяцы), и от Москвы до Челябинска туда-обратно за 11-13 тыс. руб, итого где-то 350 - 400 евро. А дальше поездом, наверное лучше белорусским, он среди дня пребывает в Кустанай.
На степи родные и на станции посмотришь из окна купе, под стук колес и под бутылочку шнапса с попутчиком ;-) :lol: . Красотища!

Кстати, Аэрофлот, уже откорректировал продажу билетов, судя по
сайту крайняя дата рейса перед перерывом это 29 мая и 30 мая обратно на Москву, возобновление с 16 сентября.

Я тогда не буду думать, посетить или нет друзей детства в Челябинске, повод как раз посетить, раз прямого маршрута нет. 8-)

[Исправлено: Нурбанчик, 10.01.2019 - 16:19]
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§ alex_60
Re: Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я так и - знал..


полеты во сне никто не отменял.
им взлетно-посадочная полоса не нужна.
так что летай сколько хочешь.
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§ Добринцофф
Re: Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6300
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.01.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Усё Турция из Кустаная этим летом отменяется.
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§ drakon
Re: Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15540
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так что летай сколько хочешь.

Алекс, если летать на ваших, Казахстанских
самолётах, которые то сесть - не могут,
то взлететь - не могут,то за пределы взлётной
полосы - выкатываются, то лучше точно -
во сне - летать... :lol: :-o
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§ Sniper
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1172
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.01.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// дракон. Что бы летать нужны деньги. Много денег. Остальное знаешь.

[Исправлено: Iney, 10.01.2019 - 20:25]
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§ alex_60
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смешные вы , уехавшиие,
канализацию у нас видите, а у себя под носом...

президент какой страны не смог вылететь на встречу двадцатки по причине поломки самолета?
в конце 2018 года?
а?
а это про кого. 8 января этого года
// В Германии сломался еще один правительственный самолет, в результате инцидента немецкому министру пришлось прервать поездку по Африке.//

смешные вы...

и да..
Цитата:
drakon:
на ваших, Казахстанских самолётах, которые то сесть - не могут,


"казахстанских" самолетов нет, есть самолеты казахстанских авиакомпаний
которые "ВЫ" сделали.

молчали бы уже.
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§ drakon
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15540
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
президент какой страны не смог вылететь на встречу двадцатки

Точно - не наш Президент... :lol:
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§ alex_60
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну мамка ваша, любимая.с фамилией Меркель.
канцлер.какая черт разница.
ты дурку то не включай.
а то еще хуже впечатление.
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§ alex_60
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а уж про военные вообще стыдобище
//Большинство истребителей Eurofighter ВВС Германии непригодны для участия в военных операциях, пишет немецкое издание Der Spiegel///
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§ drakon
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15540
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
канцлер.какая черт разница.

Ты Сагинтаева назови - Президентом Казахстана.
Утром к тебе придут - 3-е участковых...
:lol: :-o
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§ drakon
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15540
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ВВС Германии непригодны для участия в военных операциях,

Германия воевать - не собирается... :-o :oops:
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§ alex_60
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты Сагинтаева назови


а причем тут он?
ересь несешь какую то.
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§ drakon
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15540
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а причем тут он?

При том, что у него должность-
равнозначна- должности Меркель.
А ты её Президентом - называешь...
:lol: :-o :oops:
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§ alex_60
Стали известны сроки закрытия аэропорта Костаная из-за ремонта ВПП
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А ты её Президентом - называешь...


ну заплачь, по этому поводу.
все то поняли о чем речь.
о том что в Германии самолеты ломаются на раз два.
у первых лиц государства.
такая слава для Германии. точнее позор вселенского масштаба.
можно только представить что там с пассажирскими.
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