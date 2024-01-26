Об этом "НГ" сообщил адвокат Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА - Марат ШУАКПАЕВ. Напомним, ранее Бекпаганбетов обвинялся в хищении средств, но был полостью оправдан Верховным судом РК.

Фото из архива "НГ"

- В должности его восстановил гражданский суд Костаная, сегодня он пошел на работу в качестве директора, - сообщил он.

Дело Аскара Бекпаганбетова начали рассматривать зимой 2022 года. Он обвинялся в том, что в сговоре с главным инженером Вячеславом Плотниковым растратил крупную сумму бюджетных средств на покупку паровых котлов и газовых горелок, а также в незаконном занятии предпринимательской деятельностью. Конкретно - в том, что Бекпаганбетов был аффилирован с Зиннатулиным и Турлугуловым и фактически управлял их фирмами: ТОО "Алатаустрой-2009" и ТОО "ТЭМС".

14 июля суд первой инстанции полностью оправдал подсудимых, но прокуратура подала апелляционную жалобу.

13 декабря 2022 года приговор изменили. Бекпаганбетову назначили 4 года лишения свободы в колонии средней безопасности. Турлугулову и Зиннатулину - по 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Всех троих арестовали в зале суда. Вячеслава Плотникова вновь оправдали.

29 августа 2023 года Верховный суд вынес оправдательный приговор всем четверым подсудимым.

Также сообщалось, что Аскар Бекпаганбетов перенес инсульт после случившегося, но сейчас почти восстановился. И проходит реабилитацию.

До сегодняшнего дня официальным директором КТЭК являлся Виктор ШМЫГЛОВ. Он пришел на эту должность в 2021 году после начала уголовного дела в отношении Аскара Бекпаганбетова. До этого он уже руководит КТЭК с 2013 по 2016 год. Но в 2016 его сменил Бекпаганбетов, а Шмыглова назначили директором котельной.



По уголовному делу Бекпаганбетова Шмыглов проходил свидетелем и давал показания в суде.



Известно ли Шмыглову о восстановлении в должности Бекпаганбетова и был ли он сегодня на работе, адвокату неизвестно.