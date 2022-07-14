Приговор по делу директора КТЭК Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА, главного инженера Вячеслава ПЛОТНИКОВА, директора ТОО ТЭМС Тулегена ТУРЛУГУЛОВА, заместителя директора ТОО "АлатауСтрой-2009" Рустема ЗИННАТУЛЛИНА вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 14 июля.

Изначально все четверо обвинялись по нескольким статьям УК РК, в том числе в покупке газомазутных горелок и паровых котлов для КТЭК по завышенной цене, а также в том, что тендеры на покупку горелок и котлов выиграли подконтрольные Бекпаганбетову фирмы: ТОО ТЭМС и ТОО "АлатауСтрой-2009". Примерно за неделю до прений государственный обвинитель отказался от части обвинения, но оставил самую серьезную статью - растрата бюджетных средств в особо крупном размере при покупке газовых горелок. В прениях прокурор попросил приговорить Бекпаганбетова к 10, Плотникова к 9, а Зиннатуллина и Турлугулова к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Судья Алтын БАЙЖУМАНОВА оправдала всех четверых и сообщила об их праве на реабилитацию.

- Чтобы определить вину подсудимых, нужно было установить сговор, найти умысел и сумму ущерба, - разъяснила приговор Байжуманова. - Горелки, которые собирался поставить "КазДинКом", технически не подходили для котельных Костанайской области. Нужна была их реконструкция, но на это собственных средств КТЭК не хватало. Необходимо было провести госзакупку, чтобы использовать кредитные средства. В связи с чем договор с "КазДинКом" расторгли и объявили госзакупку. Дважды она не состоялась из-за отсутствия поставщиков. В итоге единственным поставщиком горелок осталось ТОО "АлатауСтрой-2009", поэтому КТЭК закономерно заключила с ними договор.

По поводу завышенной цены горелок судья отметила - согласно данным строительно-экономической экспертизы, проведенной на ТЭЦ, среднерыночная цена установленных горелок составляет 4 млн 98 тысяч 450 тенге. ГКП "КТЭК" приобрело горелки за 2,6 млн тенге.

- Разница значительная и не в сторону завышения цены, - отметила судья. - Кроме того, в суде было установлено, что горелки улучшили работу КТЭК. Удельный расход газа снизился, что позволило сэкономить 64 млн тенге на природном газе. А по итогам года прибыль теплокомпании составила 42 млн тенге.

По поводу иска акимата Костаная, который по новому обвинительному акту был подан на сумму свыше 12 млн тенге, судья пояснила: подсудимые должны в течение 6 месяцев обратиться в суд с ходатайством о возмещении ущерба. В противном случае иск будут рассматривать в гражданском порядке.

После того, как судья вышла из зала, кто-то из присутствующих сказал: " Аплодисменты!" Все дружно захлопали и начали поздравлять и обнимать подсудимых. Жена Бекпаганбетова вытирала слезы.

- Жана Казахстан! Рахмет, президент! - со слезами на глазах сказала мама Бекпаганбетова и обняла сына.

- Вы вернетесь в КТЭК? - поинтересовалась корреспондент "НГ".

- А я и не увольнялся, - ответил Вячеслав Плотников. - Получу приговор и сразу на работу.

- Я тоже пока еще директор, только отстраненный, - сообщил Аскар Бекпаганбетов. - Но как я могу вернуться, если пока остается иск от акимата? Нужно еще с ним разобраться, почему они требуют с меня деньги?

Адвокаты пояснили, что иск признан незаконным, но посоветовали Бекпаганбетову не давать комментариев, пока приговор не вступил в законную силу.

У прокуратуры области есть 15 суток для подачи апелляционного ходатайства на приговор.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ