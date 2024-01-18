Чабан Талгат Кенжин из с. Фурманово после двух ночевок в мороз в степи сейчас находится в Аркалыкской больнице.

Напомним, он и еще двое мужчин 13 января отправились на поиски табуна, но потом разделились и затерялись в метели. Двух мужчин спасатели обнаружили довольно быстро, но Талгата удалось найти лишь вечером 16 января. Как все это время он искал дорогу домой, Талгат рассказал навестившему его 17 января начальнику ОЧС г. Аркалык ДЧС Костанайской области А. Г. Нургалиеву.





- В ходе разговора Кенжин рассказал, что все эти дни он пытался найти людей или дорогу, ведущую к цивилизации. В эти дни он ничего не ел и не пил, - поделился Нургалиев. - Он сообщил, что вечером 16 января обнаружил трассу. Как было установлено позже, это трасса республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск». Там он встретил несколько проезжающих машин, но к сожалению, никто не остановился, чтобы помочь ему.

Талгат Кенжин продолжил идти по трассе в надежде найти спасение. К счастью, на этой трассе недалеко от села Восточное пропавшего искал участковый инспектор управления полиции г. Костанай Дархан Турганов. Он и отвез Талгата в Аркалык в больницу. Осмотревшие его медики сообщили, что у мужчины обморожение нескольких участков тела 2-3 степени и гипотермический синдром.