Двух пропавших в степи человек спасли в Костанайской области в эти выходные дни. Еще одного ищут. Об этом на брифинге 15 января сообщил начальник ДЧС Кайрат КАСЫМ.

- В Мендыкаринском районе наши сотрудники спасли пастуха, который на лошади с собакой искал большой табун лошадей (более 200 голов). В итоге он заблудился, - рассказал спикер. - Когда его нашли спасатели, рассказал, что в какой-то момент лошадь его сбросила. Вспоминает, что остался ночевать в холоде, укрылся в логу вместе с собакой. Это ему помогло - животное его согрело, поэтому смог выжить в снегу.

Спасатели искали пастуха с помощью спецтехники - вездехода-болотохода.

- Мужчина нам потом рассказал, что видел этот вездеход, который освещал местность вокруг, но принял это за галлюцинацию и не поверил, что может быть машина с четырьмя фарами, - рассказал Касым. - На следующее увидел след от трактора К-700, который также занимался спасательными работами, и пошел по его следу. Но по ошибке направился в другую сторону и ушел еще дальше.

Пастух несколько дней блуждал по степи, спасло его то, что нашел заброшенный охотничий домик, в котором смог разогреть еду - у него с собой были спички и зажигалка. Его мучила жажда, но аппетита и голода не было. Несколько дней прожил в этом домике, а когда буран стих, собака вывела его в сторону населенного пункта.

- Зимовка пастуха находилась в с. Татьяновка - это место у нас сейчас не обслуживается, его практически нет, - пояснил Кайрат Касым. - Это бывшая закрытая воинская часть.

14 января 46-летняя разнорабочая КХ «Аружан и К», которое находится недалеко от с. Актас (бывш. Мирный) в городской администрации Аркалыка, решила выйти в степь в метель.

46-летнюю разнорабочую КХ «Аружан и К» спасатели нашли лежавшей вниз лицом

- В итоге ушла далеко от территории КХ. Его директор вовремя сообщила об этом нам и спустя 6 часов поисков удалось найти женщину, уже лежавшую лицом вниз. Удалось ее спасти, довести до реанимации, сейчас она находится там и угрозы ее жизни нет, - рассказал начальник ДЧС. - Тем не менее, обморожение лица 3-4 степени и обморожение руки она получила.

Отвечая на вопросы журналистов, Касым сообщил, что женщина была найдена в состоянии алкогольного опьянения.

- Предположительно, после празднования Старого Нового года у нее возникла необходимость куда-то выйти, никого не предупредив. На улице была абсолютно нулевая видимость, метель. И ее ошибка, просчет и неспособность контролировать свое поведение, - перечислил начальник ДЧС причины происшествия. - Она ушла на расстояние 2 км. И повезло - проводя по широкому фронту поисково-спасательные работы, именно в том месте, где мы проезжали, на 5 минут утих ветер и улегся снег. На женщине была куртка бежевого цвета, которая практически сливалась со снегом, но, тем не менее, ее практически сразу удалось найти. Я думаю, это чистое везение.

Как только женщину на болотоходе эвакуировали в больницу, почти сразу поднялся ветер и возникла нулевая видимость.

Возле с. Сабынды в Акмолинской области спасатели нашли лошадь пропавшего чабана

- В Аркалыке у нас сейчас проводятся еще одни сложные поиски - вторые сутки ищем чабана, которые 2 ночи провел на холоде , - сообщил Касым. - 13 января у местных пастухов пропали 24 лошади, которые, как выяснилось, ушли в степь в метель. Втроем пастухи сели в «Ниву» и отправились на поиски, в итоге нашли в Акмолинской области и гнали назад. «Нива» застряла в снегу, бензин кончился. Один человек на лошади остался охранять табун, двое сели в машину. Позвонить из-за отсутствия связи не могли.

Один пастух пошел пешком, а второй остался в машине. В итоге первому удалось дозвониться до спасателей. Те нашли двух мужчин и «Ниву», но третий чабан пропал вместе со скотом.

- Его сейчас ищут 29 человек, 7 единиц техники, в том числе снегоходы. Метель не прекращалась ни на минуту - там очень серьезная аномальная зона. Только под это утро все стихло и сейчас ведутся более качественные, широкие поиски. Во время метели особого смысла не было - все полностью занесено снегом, - пояснил Касым. - Совместно с полицией мы уже провели пеленгацию. Последний раз на связь он выходил почти сутки назад, но сейчас его нет на этом месте. Будем надеятся, что тепло лошадей поможет чабану выжить.

Начальник ДЧС дал рекомендации жителям области:

- Нужно заранее определять свой маршрут, ни в коем случае не рисковать и не двигаться в метель. Но если уж и попали в нее, то нужно находиться на том месте, где вы в последний раз выходили на связь. Ведь благодаря радиопеленгации мы можем хотя бы определить координаты и оттуда начинать поисково-спасательные работы.

После брифинга в департаменте сообщили, что в 11:45 понедельника, 15 января, лошадь чабана обнаружили возле с. Сабынды в Коргалжинском районе Акмолинской области. Поиски продолжаются в этой местности.

Фото Андрея СКИБЫ и пресс-службы ДЧС Костанайской области