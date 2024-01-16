Пастуха Талгата Кенжина из с. Фурманово нашли сегодня, 16 января, около 21.00. Напомним, он вместе с двумя другими пастухами 13 января выехал на поиски табуна. Двух мужчин спасатели нашли довольно быстро, но поиски Талгата затянулись.

Буквально час назад пропавшего чабана нашел участковый инспектор УП г. Аркалык майор полиции Д. Б. Турганов примерно в 3-4 км от села Восточное.

- У спасенного мужчины обморожение нескольких участков тела 2-3 степени, гипотермический синдром, госпитализирован в реанимационное отделение КГП "Аркалыкская региональная больница" в тяжелом состоянии, - сообщил начальник ДЧС Кайрат КАСЫМ.