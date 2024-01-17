Сегодня, 17 января, станцию осмотрел аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. И пояснил: в основном она будет обеспечивать газом дома только в новых микрорайонах Тобыла. Поэтому вопрос о снятии моратория на выдачу техусловий для подключения к газовым сетям отодвинут на неопределенный срок.

Новая автоматическая газораспределительная станция полностью автоматизирована и требует минимум персонала. Это первая АГРС в Костанайской области. Расчетная мощность - 150 000 куб. м/час. Сейчас станция работает в тестовом режиме.

Строить ее начали два года назад, потратили 3,3 млрд тенге. В 2021 году местные СМИ сообщали, что ее ввод позволит обеспечить газом планируемые к строительству 3 микрорайона Тобыла, а также микрорайон Кунай в Костанае. Причем в резерве останется достаточно топлива. чтобы напрвавить его на газификацию еще трех районов: Алтынсаринского, Мендыкаринского и Сарыкольского.

- Объект очень важный для нас, для развития города и промышленности, строительства жилья, - сказал Аксакалов. - Самое важное, что эта станция обеспечит газом новые микрорайоны Астана и Байтерек в Тобыле, где запланировано строительство более 150 многоэтажных домов. Там будут жить около 60 000 человек, для них построят много социальных объектов. В будущем при получении дополнительного объема газа мы сможем подключить дома в Костанайском и Алтынсаринском районах.

Аким Костанайского района Берик ТАНЖАРИКОВ добавил: "пока жилья нет, смысла подавать туда газ тоже нет".

- Сейчас специально мы поставили станцию под давление, чтобы проверить ее работу, - отметил он. - В части пуско-наладки станции были вопросы, были проблемы по узлу учета. Замечания устраняли. Сейчас станция работает, оборудование проходит наладку. Задвижка на распределительные сети пока закрыта. Откроют, когда построят первые многоэтажки в новых районах.

Корреспондент "НГ" напомнил акиму области, что с 2021 года внутренним приказом АО "КазТрансГаз Аймак" введен мораторий на выдачу техусловий для подключения новых домов к системе газоснабжения. На это ограничения уже два года жалуются не только простые жители, но и предприниматели.

- Этот объем в 150 000 кубов был распределен заранее до 2021 года, - ответил аким области. - Как мы уже неоднократно говорили, труба, которая проложена в 1965 году, к сожалению, изношена. И только последние два года проводятся ремонтные работы. Там нужен еще большой капитальный ремонт, чтобы по ней можно было прокачивать больше газа. Мы намерены в этом году выбрать максимально оптимальный период времени, чтобы за 10-15 дней отремонтировать наиболее изношенные участки. Это нужно, чтобы повысить надежность системы. Кроме того, по поручению президента мы ведем строительство нового газопровода из Актюбинской области в Костанай. Он позволит в полной мере удовлетворить те потребности, о которых вы говорите. Наша задача - привезти в область большой объем газа и обеспечить за счет него строительство новых предприятий. Сейчас идет разработка ПСД и поиск средств на строительство газопровода. Пока же мораторий сохраняется.

Аким области также отметил: по поручению министра экономики продолжается проверка ранее выданных технических условий. Под угрозой разрешения, которые были получены, но объект к газу не подключили.

Напомним, в мае 2023 года заместитель акима области Арман АБЕНОВ уже рассказывал о том, что после проверок выявили 50 000 куб. м неиспользуемого резерва газа. Тогда же он отмечал, что строительство нового газопровода из Актобе можно будет выполнить только к 2026 году.

По словам акима области, только к июню 2024 года выяснится, что делать с выявленными резервами. Какие-то проекты будут реализованы, а какие-то объемы газа перераспределят.

В середине декабря 2023 года первый заместитель директора Костанайского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Асфат ОЛЖАБАЕВ сообщал в ответе на запрос "НГ", что с 2021 года к ним поступило около 10 000 заявлений на выдачу технических условий. И заверял: "как только мощностей будет достаточно, выдача условий будет возобновлена".

Фото Георгия ГОВОРОВА

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