Акимат Костаная должен отменить свое постановление № 1068 от 27 мая 2022 года об утверждении проекта детальной планировки мкрн-а "Юбилейный" (2-я очередь). Это следует из решения коллегии ВС, которое было принято 26 декабря 2023 года.

В Верховный Суд с кассационной жалобой обратился отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная, не согласный с решениями судов двух предыдущих инстанций в пользу дачников. Те доказывали, что не были должным образом извещены о будущей многоэтажной застройке на территории садового общества, что слушания по этому поводу прошли формально, им не дали в полной мере выразить свою позицию. К тому же организовал и провел слушания разработчик ПДП. Акимат же от этого фактически устранился, хотя организация и проведение общественных слушаний - обязанность исполнительной власти по закону.

Коллегия ВС отметила, что никаких новых доводов в свою пользу отдел архитектуры не привел, поэтому его кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.