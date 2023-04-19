18 апреля коллегия областного суда по административным делам поставила точку в очередном этапе спора между дачниками ПК «Юбилейный» и властями города. Суд решил, что акимат должен отменить свое постановление об утверждении ПДП на застройку территории дач.

Фото Олега ПАКА

Основание для этого - проведенная с нарушениями информационно-разъяснительная работа госучреждений, например, организация публичного обсуждения проекта детальной планировки. Это мероприятие город, то есть государственная власть, фактически передоверил частной компании. Такую оценку произошедшему дал специализированный межрайонный административный суд в ноябре 2022 года. Со ссылкой, в частности, на пп.2, 3 ст. 13 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Последовавшее решение об отмене постановления акимата обжаловал отдел архитектуры и градостроительства. Также в апелляционную коллегию обратилось ТОО «БК-Строй», которое участвует в судебных разбирательствах в ранге заинтересованного лица. Заинтересованного в строительстве второй очереди микрорайона «Юбилейный» на территории, куда входят и дачи. Товарищество заказало проект детальной планировки будущей застройки, он был выполнен ТОО «Проектная студия «Доминанта», согласован, и в мае 2022 года акимат своим постановлением его утвердил.

А до этого момента, 3 мая, прошли общественные слушания по проекту. Главным и фактически единственным спикером на них был специалист «Доминанты» Павел Петров. Если бы не возмущение людей в зале, арендованном компанией на час, то ни представитель отдела архитектуры, ни представитель заказчика в лице теперь уже бывшего директора ТОО «БК-Строй» Валерия Полешко вообще к трибуне не выходили бы. Остались бы в сторонке. Впрочем, заместитель руководителя отдела архитектуры просто дала справку: «Заказчиком проекта детальной планировки выступает только ТОО «БК-Строй», акимат в данном случае не имеет к этому отношения». Да и Полешко пояснил, что объявление было дано об общественных слушаниях по поводу ПДП. А вопросы, которые поднимают дачники, к теме не относятся.

- Мы готовы их записать, но если они не касаются ПДП, на них не ответят, - сказал он.

Об этих слушаниях писали газеты - и «НГ», и коллеги. Есть и видео. Так что проверить, как было дело, легко.

А уже на заседании коллегии представитель ПК «Юбилейный Арман АЛЬМАГАМБЕТОВ заявил: значительную часть того, что говорили люди на этих слушаниях, в протокол не внесли.

И подписан этот протокол был сотрудниками «Доминанты» - руководителем проекта (как секретарем на слушаниях) и уже упомянутым Петровым, на что обратила внимание судья Карлыгаш ИСМАГУЛОВА.

- Почему протокол не оформлен надлежащим образом? Почему хотя бы формальности не соблюдены, если закон предписывает проводить слушания местным органам власти? - спросила она представителей акимата города. И добавила: - И почему акимат не обжаловал решение суда первой инстанции? Есть жалоба «БК-Строя», есть от отдела архитектуры... Жалобы акимата города нет потому, что ее нужно согласовывать с акимом области?

Представитель акимата ответила, что отдел архитектуры - часть акимата, поэтому достаточно жалобы от него.

- Но постановление-то не отдел издает, - резюмировала Исмагулова.

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гульсара КУРМАНГАЛИЕВА, выступая на заседании, сказала, что информирование населения было проведено в полном объеме, а в законе нигде нет алгоритма проведения слушаний и ведения протоколов на них.

- Протокол - часть формальности, подтверждение, что слушание провели, - считает она.

- А мы все-таки хотим довести до вас, что это не формальные требования, - возразил председательствующий судья Сергей НУРОВ. -Закон же вас обязывает организовать обсуждение. А не заказчика и не проектировщика. Кроме того, по аналогии - никогда на заседании земельной комиссии не ведет протокол тот, кто заинтересован в получении земельного участка.

Вообще слово «формально» было самым популярным в этом судебном разбирательстве. Его употребляли все стороны, уличая друг друга.

- Решение суда первой инстанции считаем незаконным и необоснованным. Оно формально... Считаем, что права, свободы и интересы ПК «Юбилейный» не были нарушены, а о планах застройки микрорайона Юбилейный все заинтересованные лица информированы в полном объеме, - сказал в прениях представитель ТОО «БК-Строй» и ТОО «ПС «Доминанта» Андрей КОЗЛОВ. - Еще раз хочу обратить внимание суда, что процедура информирования действующим законодательством не определена, поэтому она не может быть нарушена... «БК-Строй» израсходовал немалую сумму на разработку ПДП и приобретение с аукционов земельных участков из госсобственности... Считаем, что разработка нашей компанией ПДП не может быть отнесена к предпринимательскому риску, а обжалование постановления по ПДП - это способ некоторых лиц узаконить свое незаконное строительство.

Председатель ПК «Юбилейный» Наталья ПИДРОНОВА ответила, что последний аргумент не соответствует действительности. Да, были в свое время факты самостроя, нарушения, но на сегодня люди привели в порядок документы на свои строения, они законно введены, горожане там прописаны.

Другое дело, что эти строения введены, как садовые домики, в соответствии с целевым назначением массива дачных земель. Даже если по факту они капитальные, их никто при возведении микрорайона так оценивать не будет. Поэтому у «юбилейных» дачников ситуация радикально отличается от той же городской застройки в частном секторе. Между тем, по словам Пидроновой, сегодня на этой территории проживает круглогодично около 90 семей. И не все лишь потому, что обожают землю и свежий воздух. Есть семьи, в том числе многодетные, которым не по карману другое жилье.

Фото из архива "НГ"

- Мы кладбище что ли?! Вы свой план ПДП обсуждаете с живыми людьми! - эмоционально выступала 3 мая 2022 года на слушаниях женщина из зала. - Мы построились там, потому что нам больше негде было жить. Вы понимаете, что мы там живем не потому, что нам делать нечего, а потому, что нам не на что было купить квартиру!

В ее «неправильных» с точки зрения темы, заданной устроителями слушаний, вопросах - главная суть противостояния. Кстати, слушания по застройке многоэтажками частного сектора в Костанае, которые организовало в апреле управление архитектуры, тоже были заявлены как обсуждение ПДП, но проходили без ограничений по темам. Проектировщик и чиновники старались ответить горожанам на любые вопросы.

В итоге 18 апреля 2023 года коллегия областного суда постановила оставить решение суда первой инстанции без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения. Срок у сторон на кассационное обжалование - полгода.