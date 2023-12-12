Из 7 человек, которых привезли вчера после взрыва на ул. Энергетиков жилого массива Амангельды в горбольницу, госпитализировали четырех. Их возраст - от 30-ти до 40 лет. Еще один человек сам обратился в горбольницу, но не был госпитализирован.

Состояние троих пострадавших "стабильное с положительной динамикой". Об этом сегодня, 12 декабря, сообщил главный врач костанайской городской больницы Владимир ШАТЕРНИКОВ. Пациент, который находился в тяжелом состоянии, пришел в сознание и снят с аппарата ИВЛ - его сознание ясное, уже может разговаривать.

- То есть, по троим пациентам угрозы жизни нет, у одного риски сохраняются, - пояснил Шатерников. - Травмы у госпитализированных в основном связаны с переломами конечностей и таза, ушибами и разрывами мягких тканей. Они будут находиться у нас до полного выздоровления. Получают всю необходимую помощь.

Пациент в тяжелом состоянии остается в реанимации. У него перелом правого бедра, открытый перелом крыла подвздошной кости, и перелом основания черепа. Вчера его прооперировали, наложен аппарат внешней фиксации на бедро. Когда больного выведут из состояния шока, планируется поэтапное оперативное лечение таза и бедра.

Отвечая на вопросы, Шатерников сказал, что пациентов доставили быстро. Признаков обморожения у них нет.

Журналисты спросили, была ли нехватка мест в отделении травматологии, когда туда привезли пострадавших от взрыва? Якобы из-за гололеда мест не хватало.

- Отделение травматологии полное, но с это связано не только с гололедом, так как есть плановые или экстренные больные на операции, - сказал Шатерников. - Подчеркну, что вчера, когда начали привозить пострадавших, у нас были свободные палаты. Разместили всех, кому была нужна помощь.

Еще четырех пострадавших доставили в областную больницу. Необходимости лечить их стационарно не было, но пациентов оставили в больнице на несколько дней.

11 декабря в результате взрыва в жилом массиве Амангельды произошло обрушение здания площадью 280 кв. м. Спасатели достали из-под завалов 12 человек. Еще трое погибли. Полиция ведет досудебное расследование по ст. 292, ч. 3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Фото Георгия ГОВОРОВА