Поправки в бюджет региона на 2023-2025 годы обсудили сегодня, 11 декабря, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата, которая проходила в режиме онлайн. Всего предлагалось распределить 953 млн 300 тыс. тенге.

- Из них 27 млн 800 тыс. тенге предлагаем направить на продолжение капитального ремонта здания Карабатырской СШ отдела образования Камыстинского района, - сообщила заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Ольга ПОПОВА. - 316 млн тенге направить на выплату подъемных для 80 специалистов здравоохранения: 24 человек в сельской местности и 56 в городской.

- А откуда взялись эти деньги? Это на чем-то сэкономленные или неосвоенные на чем-то? - спросила у спикера депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА.

- Это сэкономленные средства которые собраны со всех администраторов бюджетных программ, которые они нам предоставили, - уточнила Попова. - Экономия по госзакупкам.

Самую крупную сумму - 500 млн тенге - выделят на возмещение кредиторской задолженности по медикаментам и коммунальным услугам организаций здравоохранения. 100 млн тенге - на строительство сетей водоснабжения с. Чайковское Житикаринского района.

9,5 млн тенге потратят на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения (то есть на услуги по подаче питьевой воды из водопровода - «НГ»).

За предложенные изменения в бюджете депутаты проголосовали единогласно.

Ранее жители с. Шокай и Докучаевка Алтынсаринского района сообщили, что тариф на воду в их селах повысили в 12 раз и за ноябрь-декабрь им теперь нужно платить 696,46 тенге за 1 кубометр вместо 55 тенге. 5 декабря на брифинге в РСК заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Азамат Нариман пояснил, что в населенных пунктах, где тариф был увеличен, он будет субсидироваться из областного бюджета.

На сессии маслихата спикер не уточнила, в каких именно районах будет субсидироваться тариф на воду. Поэтому корреспондент «НГ» обратился в управленик энергетики. Там сообщили, что Азамат Нариман в этом ведомстве уже не работает, но пояснили: деньги выделяются на субсидирование по всем районам, этой суммы достаточно, чтобы решить проблему с повышением тарифа до конца 2023 года. В частности, в с. Шокай и Докучаевка после перерасчета местные жители будут платить по 55 тенге за 1 куб. м воды.

Фото - кадр из видео