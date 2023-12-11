Живущая в доме неподалеку от места происшествия в жилом массиве Амангельды Татьяна МУЩИНСКАЯ рассказала, как она проснулась из-за взрыва.

- Вот окно на втором этаже, основной удар туда пришелся, наверное. Мы спали в этот момент. Проснулись, открываю глаза – все летит в комнату. Было очень страшно, - рассказала Татьяна.

В это время в доме находилось четыре человека.

- Мы не поняли, что случилось, вышли, начали смотреть. На первом этаже окон нет, второй этаж повело, потолок упал, - рассказала Татьяна.

Ранее директор ТОО "Жарык Жол-1" Виктор МУЩИНСКИЙ пояснил "НГ", что территория, где произошел взрыв, принадлежит ИП Бурдинский, а территория его предприятия находится по соседству.

- Никто из моих сотрудников не пострадал, от взрывной волны только выбило стекла в двух боксах, - пояснил Мущинский. - Рядом находится наш дом, он сильно пострадал: выбило стекла и разрушены стены.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси по адресу ул. Энергетиков, 1 произошел днем 11 декабря. По данным ДЧС, двоих человек вытащили из-под завалов. На место взрыва приехали волонтеры "Красного Полумесяца".