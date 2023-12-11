Об этом на месте происшествия журналистам сообщил руководитель ДЧС Костанайской области Кайрат КАСЫМ. Напомним, сегодня, 11 декабря, в обед здесь произошел взрыв газовоздушной смеси.

- Идут аварийно-спасательные работы, найдены два человека, они переданы бригадам скорой помощи. Третий человек находится с зажатой под плитами ногой. Работы осложняются тем, что стена нависла под углом и держится за счет крыши. Работа довольно-таки "ювелирная", большим количеством техники здесь вопрос не решить, - сообщил Касым.

Он также сообщил, что, по сведениям очевидцев, под завалами, примерно в том же месте, находятся еще три человека.

- Проводятся поиско-спасательные работы сразу с трех участков, инженерной техникой и вручную. Работают и спасатели, и акимат, и полиция, и медики, здесь уже никто не делится, вручную откапывают, - сказал Касым. - Хотелось бы достать людей как можно быстрее, при таком морозе счет идет буквально на минуты.

По предварительной версии ДЧС, здесь произошел взрыв газобалонного обрудования.

Как пояснил "НГ" директор ТОО "Жарык Жол-1" Виктор МУЩИНСКИЙ, территория, где произошел взрыв принадлежит ИП Бурдинский, а территория его предприятия находится по соседству.



- Никто из моих сотрудников не пострадал, от взрывной волны только выбило стекла в двух боксах, - пояснил Мущинский. - Рядом находится наш дом, он сильно пострадал: выбило стекла и разрушены стены.

Фото Георгия ГОВОРОВА