Разбор завалов идет на месте взрыва газа в Костанае
11 декабря 2023, 13:57 | Происшествия
Сейчас на месте происшествия работают все службы, идет разбор завалов автокраном. Корреспонденты "НГ" видели, как несколько машин скорой помощи отъехали с места происшествия. Также сюда прибыла машина Центра медицины катастроф.
Возгораний корреспонденты "НГ" не заметили.
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