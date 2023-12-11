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Разбор завалов идет на месте взрыва газа в Костанае

11 декабря 2023, 13:57 |  Происшествия

Сейчас на месте происшествия работают все службы, идет разбор завалов автокраном. Корреспонденты "НГ" видели, как несколько машин скорой помощи отъехали с места происшествия. Также сюда прибыла машина Центра медицины катастроф.

Возгораний корреспонденты "НГ" не заметили.