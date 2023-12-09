Правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко, сообщает Informburo.kz. Комиссия установила 100% вину работодателя в произошедшей здесь 28 октября трагедии. 9 декабря прошло итоговое заседание комиссии, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Фото Tengrinews.kz / Турар Казангапов

- Тщательную работу по изучению технической документации, свидетельских показаний и других материалов вели с привлечением научно-исследовательских и экспертных организаций Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, - говорится в сообщении министерства. - В результате установлено: пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта.

Комиссия также выявила нарушения требований промышленной безопасности. В частности, отмечены неудовлетворительная организация работ и отсутствие необходимого производственного контроля за опасными производственными факторами. К ним в том числе относится выполнение пыле-взрывозащитных мероприятий в закреплённых горных выработках.

- По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ, – сообщили в МЧС.

Согласно трудовому законодательству, материалы расследования передали в правоохранительные органы.

После трагедии на шахте имени Костенко в Карагандинской области к уголовной ответственности привлекли семь челове. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.



- На настоящий момент к уголовной ответственности по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ) привлекли руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве семи человек, подозреваемых в необеспечении мер безопасности при добыче угля. В порядке ст.128 УПК их водворили в ИВС ДП по Карагандинской области. В рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО "АрселорМиттал Темиртау" и департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области, не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты, – говорится в сообщении.



В прокуратуре подчеркнули, что расследование продолжается и находится на особом контроле. Досудебное расследование ведут специальные прокуроры Генеральной прокуратуры при участии сотрудников МВД, АПК, АФМ и МЧС.

- Установлено, что взрыв первоначально возник на участке добычи угля лавы №48К3-запад от воспламенения исходящей из нижележащего угольного пласта К2 метановоздушной смеси, источником которого стало механическое искрообразование от работы забойного скребкового конвейера. Этот взрыв повлёк последующую череду взрывов в выработках шахты угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы", – сообщили в Генпрокуратуре.

ЧП на шахте имени Костенко, принадлежавшей АО "АрселорМиттал Темиртау", произошло в ночь на 28 октября, погибли 46 горняков. После этого правительство приняло решение о передаче сталелитейной компании в собственность Казахстану. 8 декабря стало известно, что правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC. Новым инвестором компании станет бизнесмен, председатель совета директоров АО "Группа компаний Allur" Андрей Лаврентьев. АО "АрселорМиттал Темиртау" переименовали в QARMET, компанию возглавил металлург Вадим Басин.

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