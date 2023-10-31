На шахте имени Костенко найдены останки последнего шахтера
31 октября 2023, 10:20 | Происшествия
На шахте имени Костенко в Карагандинской области найдены останки последнего, 46-го шахтера. Об этом на заседании правительства во вторник сообщил министр по ЧС Сырым Шарипханов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
"В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтёров и останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы. Потребуется ДНК анализ", - сообщил министр.
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