На шахте имени Костенко в Карагандинской области найдены останки последнего, 46-го шахтера. Об этом на заседании правительства во вторник сообщил министр по ЧС Сырым Шарипханов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтёров и останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы. Потребуется ДНК анализ", - сообщил министр.