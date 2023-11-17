Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана ЖАКУПОВА 16 ноября в Рудном встретилась с коллективами добывающих предприятий Костанайской области. Отвечая на вопросы "НГ", министр рассказала, как изменится работа АО "ССГПО" после трагедии на шахте им. Костаенко, где погибли 46 человек.

- Глава государства поручил разработать концепцию безопасного труда, - сказала Жакупова. - Сегодня эта концепция готова, она на обсуждении у широкой общественности, госорганов и профсоюзов. Концепция предполагает внедрение интегральной системы оценки рабочего места, что четко разграничит рабочие места, где присутствуют вредные факторы. Это нужно, чтобы определить ответственность работодателя, который должен обеспечить средствами индивидуальной защиты. Но отмечу, что здесь не только техника безопасности, здесь и промышленная безопасность должна быть вкупе. Мы эту работу выстраиваем с министерством по ЧС, министерством экологии и другими ведомствами.

По словам Жакуповой, аттестацию рабочих мест на предприятиях хотят проводить в цифровом формате с помощью специального мобильного приложения, которое будет следить "даже за геолокацией сотрудников".

- По ССГПО я скажу, что работа там выстроена и дополнительных проверок или дополнительных мониторинговых мероприятий не требуется, - рассказала "НГ" министр. - По закону мониторинг в автоматическом режиме проходит именно по тем предприятиям, которые находятся в зоне риска. И, соответственно, ССГПО не находится в зоне риска.

Фото Георгия ГОВОРОВА