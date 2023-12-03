Министерство здравоохранение Казахстана создало специальную рабочую группу для изучения ситуации с кредиторской задолженностью в медицинских организациях, сообщает ведомство. Анализ состояния кредиторской задолженности в государственных медорганизациях планируют завершить к 25 декабря, передает Informburo.kz.

Аркалыкская региональная больница - в числе должников / Фото arkhospital.kz

"Представители Фонда социального медстрахования, входящие в состав рабочей группы Минздрава, подробно изучат обстановку в медицинских учреждениях для выявления объективных причин, приведших к формированию кредиторской задолженности перед ними", – говорится в сообщении ведомства.

На конец октября этого года 454 медицинских организации из 1970, с которыми Фонд социального медстрахования заключил договоры, имели кредиторскую задолженность перед соисполнителями на общую сумму 98 млрд тенге. Более 90% должников – государственные медорганизации. Как сообщали в июле этого года, у медучреждений Костанайской области сумма кредиторской задолженности около 3 млрд тенге. Позже руководитель управления здравоохранения региона Данияр Джандаев сообщил, что больницам выделят дополнительное финансирование.

В состав рабочей группы вошли представители фонда, региональных управлений здравоохранения, Республиканского центра электронного здравоохранения и Комитета по медицинскому и фармацевтическому контролю.

"Перед нами стоит конкретная задача – провести анализ финансово-хозяйственной деятельности государственных медорганизаций с выездом в регионы, понять, в чём причины роста кредиторской задолженности и ненадлежащего исполнения обязательств перед соисполнителями, самое главное – почему медицинским работникам несвоевременно выплачивается зарплата", – сказал заместитель председателя правления ФОМС Айдар Нуралиев.

Маршрут рабочей группы включает посещение поликлиник, медицинских центров, больниц и станций скорой помощи в восьми регионах и трёх городах республиканского значения.

"Планируется также определить статьи расходов для софинансирования из местного бюджета. Эта работа будет проведена совместно с управлениями здравоохранения. Конечно, будут сделаны выводы по обоснованности дополнительного финансирования Фондом, в том числе по целесообразности пересмотра тарифов", – добавил Айдар Нуралиев.

Комплексный анализ состояния кредиторской задолженности в государственных медорганизациях планируют завершить к 25 декабря этого года.