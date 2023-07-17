Об этом сегодня, 17 июля, на брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ. Ранее сообщалось, что несколько лечебных учреждений в Костанайской области имеют кредиторскую задолженность в общей сумме около 3 млрд тенге.

Аркалыкская региональная больница / Фото arkhospital.kz

- Управление здравоохранения и Фонд обязательного социального медицинского страхования участвовали в совещании под председательством вице-министра здравоохранения Султангазиева. Было решено, что медицинским организациям, имеющим большую кредиторскую задолженность, будут выделены дополнительные средства - 3 миллиарда тенге, - сказал Джандаев.

Он также упомянул, что, возможно, в этих организациях есть недочеты в менеджменте. Поэтому сформирована рабочая группа из специалистов управления здравоохранения, филиала ФСМС, управления экономики акимата области. Группа выехала в Аркалыкскую региональную больницу, чтобы разобраться в проблемных вопросах, связанных с формированием кредиторской задолженности. В этой больнице были долги поставщикам услуг, датированные еще 2021 годом. Сейчас они закрыты.

По словам Джандаева, составлен график погашения оставшейся задолженности. Он же пояснил, как формируются долги.

- Ежегодно, в соответствии с приказом министерства, мы повышаем уровень зарплаты: на 20% среднему персоналу, на 30% врачам. А тарифы за пролеченный случай повышаются на 11-14%, то есть они не будут покрывать затраты на оплату труда. Получается, что 80-90% средств, которые зарабатывают медицинские организации, уходят только на оплату труда, - сказал руководитель управления здравоохранения. - На оставшиеся 10% развиваться медицинской организации очень сложно. И министерство, и фонд страхования знают об этом. В ближайшее время будет принято решение, которое позволит решить проблему.