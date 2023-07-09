Многомиллиардная кредиторская задолженность образовалась в больницах Костанайской области. Установленные Минздравом тарифы, согласно которым Фонд социального медицинского страхования оплачивает каждый пролеченный случай, не позволяют медорганизациям региона покрывать все свои расходы. Денег хватает только на выплату заработной платы сотрудникам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.

Кадр из видео / 24.kz

Аркалыкская региональная больница обслуживает почти 40 тысяч человек. Это жители города, двух соседних районов и приграничных регионов Акмолинской и Улытауской областей. До 2021 года дела шли хорошо. А потом началась копиться кредиторская задолженность. Сейчас больница должна 278 миллионов тенге. За коммуналку, медикаменты и продукты питания.

- Пациентов у нас достаточное количество, - говорит и.о. главного врача Аркалыкской региональной больницы Ельнар АМАЛБЕКОВ. - У нас сейчас линейная шкала. У нас определенная есть сумма и эту сумму мы не должны превышать. Если мы превышаем, то линейная шкала снимает превышенную сумму. Хотим больше зарабатывать, но мы не сможем. Вот у нас определено, например, 100 миллионов, мы должны только 100 миллионов..

Почти вся эта сумма уходит на выплату заработной платы врачам и среднему медперсоналу. Других финансовых поступлений нет, а потому долги копятся.

Неприятная финансовая история не только у Аркалыкской региональной больницы. В плачевном положении оказались и другие медицинские организации области. Общая задолженность примерно три миллиарда тенге. Один миллиард из них – это просроченная задолженность. И где брать деньги на ее погашение, никто не знает.

Спасение врачи видят в слиянии больниц и поликлиник. Якобы общий бюджет позволит избавиться от долгов. А вот в Фонде социального медстрахования в это не верят. И предлагают альтернативу.

Батырбек Нургалиев / Фото из архива "НГ"

- Оно не решит проблему, потому что доля расходов останется прежней, - считает директор Костанайского областного филиала фонда социального медицинского страхования Батырбек НУРГАЛИЕВ. - Кредиторская задолженность не будет сокращаться. За счет средств, которые выделяются поликлинике, это не решит проблему. Заработная плата должна же выплачиваться всем медработникам. Здесь необходимо оптимизировать штат, оптимизировать коечный фонд. Где-то перераспределять, где-то сокращение можно.

Тарифы для больниц в Казахстане увеличивают каждый год. Объем финансирования в среднем растет на 15 процентов. И речь только о зарплатах врачей. Рост стоимости коммунальных услуг, медикаментов и продуктов питания не учитывают. По официальным данным, представители Минздрава сейчас изучают проблему. И вроде бы намерены доработать тарифы. Но как скоро это произойдет, пока не известно.