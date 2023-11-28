Аким Аулиекольского района Жансултан ТАУКЕНОВ 27 ноября отчитывался о социально-экономическом развитии вверенного ему региона. В основном говорил об успехах в решении проблем сельчан. Например, сообщил, что в 2,7 раза выросло финансирование на ремонт и содержание дорог.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Вспомнил про дорогу Новопавловка-Кушмурун, на ремонт которой сначала потратили 750 млн тенге, а уже через год потребовалось еще 82 млн, чтобы залатать ямы. По словам Таукенова, акимат подготовил бюджетную заявку и отправил ее в управление автодорог. Глава района верит, что в следующем году проблему решат и "установят жесткий контроль за проездом большегрузных машин".

26 ноября "НГ" опубликовала статью нашего гражданского журналиста Юрия КАТАЛЕВИЧА о печальном положении дел в поселке Кушмурун. В ней сообщалось, что строительство школы на месте вырубленного парка привело к затопленному котловану. Что в поселке, где живут 8 000 человек, из 58 улиц асфальт имеют только 7, да и те уже нуждаются в ремонте. Это обстоятельство привело к нелепой попытке закрыть неровности дорог грунтом из школьного котлована. Заодно засыпали люк, в который провалился автомобиль местного жителя. Да и дороги с новым грунтом более презентабельными особо не стали.

Однако аким района на брифинге в РСК рассказывал "НГ" о поступательной работе в сфере дорожного строительства.

- В этом году из 58 улиц отремонтирована одна - ул. Комсомольская, - признал Таукенов. Но добавил: - В пятницу была подготовлена сметная документация с прохождением ведомственной экспертизы по ул. Горького. У нас есть срок до 8 декабря на подготовку экспертизы и документов по ул. Суворова. Во второй декаде декабря будет готов бюджет на 2024 год. По оставшимся улицам будем планово подходить, в зависимости от выделенных средств. В Кушмуруне из 15 км подъездной дороги будут отремонтировано 5 км.

Прокомментировал аким и приостановку строительства школы. По его версии, котлован затопили не грунтовые, а дождевые воды.

Фото из архива "НГ"

- Я заверяю вас, что работы по школе будут завершены в срок, в сентябре 2024 года наши дети в Кушмуруне пойдут в новую школу с государственным языком обучения, - сказал Таукенов. - По линии "Самрук-Казына" идет корректировка существующего проекта. Это не только по нашему поселку. Вы знаете, что все дорожает, поэтому нужна корректировка видов работ, которые там будут проведены. Котлован затопили дожди, вода имеет свойство стикать в низину. При строительстве фундаментных подушек все воды будут откачены. Грунт укрепят. Поверьте мне, каждый проект проходит экспертизу, а за строительством ведется надзор. Поэтому опасения, что школа будет построена на воде или на открытом грунте, беспочвенны.

Юрий Каталевич, который проживает в Кушмуруне, писал, что действующую школу в Кушмуруне не раз расширяли и в целом она пригодна для работы. Зачем же тогда вместо нее строить новую за 2,7 млрд тенге? Нынешняя школа рассчитана на 300 учеников, сейчас в ней 280 детей. Почему эти деньги не пустить на строительство дорог в поселке, чтобы дети не пробирались к школе сквозь грязь и засыпанные грунтом люки?

- Эта школа была построена в 40-х годах прошлого века, это бывший военный госпиталь, - ответил на эти вопросы Таукенов. - Ее мы планируем передать под филиал школы искусств и другие кружки дополнительного образования. Я считаю, что наши дети имеют право обучаться в новой комфортной школе, поверьте мне! Никто не считает строительство новой школы ошибкой. А по дорогам мы каждый год проводим работу. Все охватить за один или за два года мы не можем.

Пока что ежегодная работа акимата привела к ситуации, когда из 58 улиц асфальтированы только 7. На прямой вопрос - когда, как выразился аким, "дети будут ходить в новую комфортную школу по хорошим дорогам" - Жансултан Таукенов ответил, что качественные дороги внутри поселка появятся через 2-3 года. Такую задачу ему поставило руководство области.

Аким также отметил, что и в райцентре Аулиеколе отремонтировано 40% улиц. "Никто не говорит, что замечания журналиста останутся без внимания", - резюмировал он.

В редакцию "НГ" также прислали письмо из акимата Аулиекольского района. В нем отмечается, что место под школу, где раньше был парк, выбрано не случайно - там уже есть коммуникации. Возобновить строительные работы обещают сразу после корректировки ПСД.