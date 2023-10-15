Ситуацию с некачественным ремонтом трассы между селами Новопавловка и Кушмурун сегодня, 15 октября, прокомментировали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области. О проблеме "НГ" рассказывала вчера. Если коротко, то в 2020 году актив Новопавловки добился ремонта дороги, были истрачены около 750 млн тенге на 18 км. Уже на следующий год покрытие «посыпалось» и жители стали добиваться ямочного ремонта. Жалобы напрямую к акиму области особого результата не дали.

Фото из архива "НГ"

В комментарии управления, опубликованном на их страничке в Instagram, претензии сельчан переадресовали к подрядчику - ТОО "ВАКХСТРОЙ".

- В связи с тем, что подрядная организация проявила недобросовестное отношение к поставленым задачам, - говорится в сообщении ведомства, - местными исполнительными органами был инициирован судебный иск о понуждении выполнить обязательства и внесении в реестр недобросовестных поставщиков. Судом принято решение удовлетворить исковые требования местной власти.

Дорожный знак, который ограничивает движение большегрузов, установили только после жалобы к акиму области и то, в 500 метрах от начала дороги. В отделе ЖКХ Аулиекольского района сообщили, что "в 2022 году направлено письмо в Инспекцию транспортного контроля о необходимости принятии мер к собственникам грузового автотранспорта - не только пользователей автодороги Кушмурун-Новопавловка, но и на других участках".

Также в районном отделе ЖКХ утверждают, что проведена работа по выравниванию дорожного полотна и подсыпки наиболее изношенных участков.

- По обращению жителей Новопавловки организован комиссионный выезд представителей Управления пассажирского транспорта и отдела ЖКХ Аулиекольского района, - отметили в сообщении ведомства. - В ходе осмотра был выявлен ряд дефектов автодороги Кушмурун-Новопавловка. На данный момент разработана сметная документация, согласно которой будут выполнены работы по ямочному ремонту участков автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Новопавловка» общей площадью 2649 кв.м. Укладка асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, общей площадью 1200 кв.м и нанесения дорожной разметки протяженностью 18,2 км. Финансирование работ запланировано на 2024 год в сумме 82 020, 806 тыс.тенге.