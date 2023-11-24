Ранее на этом месте в центре поселка вырубили парк железнодорожников. Территорию огородили высоким забором, подвезли вагончики и построили небольшие сооружения для работников. За короткое время приступили к работе по котловану.

Живущие рядом сельчане пытались подсказать о грунтовых водах, которые постоянно затопляют их погреба, а также подвал соседней школы № 2.

Акимат п. Кушмурун был построен в 1980-х на сваях, потому что часть территории поселка временами омывали разливы озер, почва была полуболотистая, солончаковая. Посадки тополей во многом улучшили ситуацию.

Акимат п. Кушмурун сегодня

За 40 дней работы над котлованом дошли до грунтовых вод. Сейчас работы приостановлены.

Котлован под фундамент новой школы. Работы приостановлены

В декабре 2021 года аким Аулиекольского района Ерлан Теменов сообщил что в Кушмуруне построят новую школу взамен нынешней школы № 1. Добавил, что нынешняя расположена в приспособленном здании 1941 года постройки.

Информация странная, потому что эта школа была одной из лучших по железной дороге Казахской ССР. В ней порой обучалось около 1000 учащихся. Автор этой статьи окончил ее в 1975 году, тогда было шесть выпускных классов по 30 и более учащихся в каждом.

В 1965 году была построена большая пристройка. В 1980-х - еще одна пристройка с компьютерным классом, лучшим в Кушмуруне спортивным залом и просторным фойе. Многие юбилеи школы сопровождались капитальными ремонтами. При ней были хоккейный корт и большой пришкольный участок.

Все садики поселка и соседняя школа давно заменили деревянные окна на пластиковые, и только школа с государственным языком обучения № 1 почему-то этого не сделала. Поражают прозрачный скотч на стеклах, разбитых еще в далекие 2000-е.

И вот вместо этой школы решили построить новую. По утверждению Теменова, на ПСД из областного бюджета выделили 18,2 млн тенге.

Управление строительства заключило договор с ТОО «Институт «Агропромпроект». Утверждали, что школа будет такой же, как в п. Аманкарагай, по такому же проекту.

Летом 2023 аким п. Кушмурун Абидулла Абжанов показывал план уже другой школы.

На баннерах, размещенных на месте строительства, изображено уже немного другое здание.

Заказчик: SamrukKazynaConstruction. Генеральный подрядчик: ТОО AntariumGroup. Генеральный проектировщик: ТОО «Промстройпроект». Срок строительства: август 2023 г. - декабрь 2024 г.

История с котлованом получила еще одно продолжение - в октябре грунтом, вырытым из него, кто-то решил замостить неровности местных улиц. Почему кто-то? Потому что аким Абжанов утверждает, что он здесь не причем, что это сами жители заказывали грунт, чтобы выровнять ямы на некоторых участках улиц.

Сюда вывозили грунт из котлована под фундамент для новой школы. Вот что из этого получилось

Такие вот сообщения «гуляют» в местных соцсетях под фото:

Где-то в «Питере». Это самый современный район Кушмуруна

«Вот, смотрите, это в «Питере» (район пятиэтажек - авт.) где 4-этажка. Там растолкали эту глину и закрыли этой глиной люк канализационный. Сверху вроде всё нормально, дорога. Мы сегодня туда поехали и провалились одним колесом в этот люк. Второе колесо встало на изгиб и чуть не сломали его. Нас еле вытащили оттуда. Они даже хотя бы обтянули то место! А до нас туда КамАЗ провалился, его еле достали тоже, позавчера это было. Они просто тупо его засыпали, разровняли и всё. Теперь по всему Кушмуруну такая каша творится».

Центральная улица Кавкетаева, около больницы

В Кушмуруне вообще большие проблемы с асфальтированием улиц. Из 58-ми асфальтированы только 7. Всего одна улица протяженностью менее 1 км была отремонтирована в 2023 году. С 2022 года две улицы - Максима Горького и Суворова - в планах, но даже на 2024 год ничего конкретного власть не обещает.

Почти месяц здесь лежали эти кучи

Температура на улице - минус 10 градусов. Улица Горького. Наверно хотели подровнять

Успели разровнять и сразу выпал снег, проехал погрузчик

Вот такие события в поселке с населением уже менее 8 000 жителей. С каждым годом увеличивается отток населения. Сегодня в школе № 1, вместо которой строят новую, менее 300 учащихся. С 1-го по 11-й классы в каждой параллели примерно по 25 учеников. Всего 15 классов. С 1-го по 5-й вообще по одному классу. В соседней школе № 2 численность классов почти в три раза больше, учатся в две смены.

Улица Героя Соцтруда, машиниста паровоза ст. Кушмурун Фадеева. Здесь жители радуются, что их улицу забыли «подровнять» грунтом из котлована. Аким утверждает что все улицы постоянно грейдируют

В ноябре на отчетном собрании акима Абжанова присутствовал новый аким Аулиекольского района Жансултан Таукенов, назначенный в сентябре 2023 года (он уже руководил этим районом в 2016-2018 годах). Жители жаловались на происходящее, но ничего конкретного в ответ не услышали.

23 ноября. Соцработники разгребают оставшиеся кучи грунта. И таких еще много брошенных по поселку Кушмурун